MNB-ügy: a rendőrség 91,8 milliárd forintnyi vagyont foglalt le

Pénteken reggel sajtóháttérbeszélgetést tartott a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a Magyar Nemzeti Bank (MNB) előző vezetésének tevékenysége kapcsán indult nagyszabású büntetőeljárásban, az MNB-ügyben. Az eseményen Fürcht Pál, a KNYF vezetője arról beszélt: ez a legnagyobb ügy, aminek a feltárásában karrierje során részt vett. A főügyész ezt mind a lehetséges elkövetők száma, az elkövetési érték, és a felderítésbe bevont hatóságok és hatósági személyek száma kapcsán értette. Az eseményen Kiss István Zoltán, az NNI alezredese elmondta, 2025 áprilisa óta a hatóságok 91 milliárd 830 millió forintot zároltak.
Az MNB-ügy méretei
A nyomozók az előző napokban a jegybankhoz kapcsolódó különböző szervezeteknél nagyszabású házkutatást és lefoglalásokat foganatosítottak. Az események 17 jogi személyt, gazdasági társaságokat, alapítványokat érintettek. A KNYF és az NNI mellett a Nemzeti Védelmi Szolgálat (KNYF) helyszínelői, technikusai, informatikusai is részt vettek az akciókban, valamint az ügyészség más hatóságok, így a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bevonását is tervezi az ügybe.
A helyszíneken lefoglaltak 300 doboznyi iratot, több tíz terrabájtnyi adatot, és egy meglepő rejtekhelyről készpénz és luxustárgyak is előkerültek, ez utóbbiról azonban az ügyészség nem kívánt többet mondani.
A nyomozás gigantikus méretekben zajlik, jelenleg a KNYF szerint 97 magánszemély, 36 gazdasági társaság és 11 magántőkealap van vizsgálat alatt. A hatóság tájékoztatása alapján tanúkihallgatásra igen, ám gyanúsítotti kihallgatásra eddig nem került sor.
A vizsgált szervezetek, gazdasági társaságok, alapítványok az előző jegybanki vezetéshez köthető személyek. Közöttük van:
- a Pallas Athéné Domus Meriti (PADME) jegybanki alapítvány;
- a kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítvány (NJEA);
- a Budapesti Metropolitan Egyetem;
- az MNB balatonakarattyai üdülőjét üzemeltető cégek és személyek,
- valamint azok a cégek, amelyek az MNB-székház felújítását végezték.
A pontos érintetti körről a hatóságok részletekbe menően nem kívántak nyilatkozni.
A gyanú
- hűtlen kezelésről,
- pénzmosásról,
- és más bűncselekményekről szól.
A lefoglalt vagyonelemek nem mind készpénzben vannak zárolva, van közöttük jelentős mennyiségű értékpapír is.
Vagyonvisszaszerzés?
Az Origo.hu kérdésére az ügyészség elismerte, a Budapesti Metropolitan Egyetem ügyét is az MNB-ügycsoport részeként vizsgálják. A szervezet gazdálkodása kapcsán az Állami Számvevőszék jelentése derített fényt lehetséges szabálytalanságokra. Kérdésünkre, hogy a felsőoktatási intézményben is folyt-e házkutatás, a hatóság nem kívánt válaszolni.
Jeney Áron dandártábornokot, a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetőjét arról kérdeztük, hogy az új kormány vagy a belügyi vezetés tárgyalt-e vele a Magyar Péter által megígért Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hatóság felállításával kapcsolatban. Érdemes ugyanis kiemelni, hogy az NNI-n belül is működik egy ilyen vagyonvisszaszerzési osztály, amelynek célja, hogy a bűnözők által a magyar államnak okozott károk, vagy azoknak legalább egy része megtérüljön.
A tábornok szerint a kormány és az NNI között egyelőre nem került szóba a téma.
Ami viszont a jelen ügyet és a vagyonvisszaszerzést érinti: az NNI különböző nemzetközi szerződések miatt a világ 170 országában kezdeményezheti kimenekített vagyon lefoglalását és hazahozatalát, valamint ugyanilyen széles körben tudnak Magyarországra hozni az igazságszolgáltatás elől elmenekült személyeket.
A hatósági vizsgálatok, a vagyonok zár alá vétele, a tanúkihallgatások már több mint egy éve folynak, így az ügyészség szerint a kormányváltás nem befolyásolta az ügyet, legfeljebb annyiban, hogy több tanú áll a hatóság rendelkezésére, akik immár együttműködőbbek.