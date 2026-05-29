MNB-ügy: a rendőrség 91,8 milliárd forintnyi vagyont foglalt le

Pénteken reggel sajtóháttérbeszélgetést tartott a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a Magyar Nemzeti Bank (MNB) előző vezetésének tevékenysége kapcsán indult nagyszabású büntetőeljárásban, az MNB-ügyben. Az eseményen Fürcht Pál, a KNYF vezetője arról beszélt: ez a legnagyobb ügy, aminek a feltárásában karrierje során részt vett. A főügyész ezt mind a lehetséges elkövetők száma, az elkövetési érték, és a felderítésbe bevont hatóságok és hatósági személyek száma kapcsán értette. Az eseményen Kiss István Zoltán, az NNI alezredese elmondta, 2025 áprilisa óta a hatóságok 91 milliárd 830 millió forintot zároltak.

Az MNB-ügy méretei

A nyomozók az előző napokban a jegybankhoz kapcsolódó különböző szervezeteknél nagyszabású házkutatást és lefoglalásokat foganatosítottak. Az események 17 jogi személyt, gazdasági társaságokat, alapítványokat érintettek. A KNYF és az NNI mellett a Nemzeti Védelmi Szolgálat (KNYF) helyszínelői, technikusai, informatikusai is részt vettek az akciókban, valamint az ügyészség más hatóságok, így a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bevonását is tervezi az ügybe.

A helyszíneken lefoglaltak 300 doboznyi iratot, több tíz terrabájtnyi adatot, és egy meglepő rejtekhelyről készpénz és luxustárgyak is előkerültek, ez utóbbiról azonban az ügyészség nem kívánt többet mondani.

A nyomozás gigantikus méretekben zajlik, jelenleg a KNYF szerint 97 magánszemély, 36 gazdasági társaság és 11 magántőkealap van vizsgálat alatt. A hatóság tájékoztatása alapján tanúkihallgatásra igen, ám gyanúsítotti kihallgatásra eddig nem került sor.

A vizsgált szervezetek, gazdasági társaságok, alapítványok az előző jegybanki vezetéshez köthető személyek. Közöttük van:

a Pallas Athéné Domus Meriti (PADME) jegybanki alapítvány;

a kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítvány (NJEA);

a Budapesti Metropolitan Egyetem;

az MNB balatonakarattyai üdülőjét üzemeltető cégek és személyek,

valamint azok a cégek, amelyek az MNB-székház felújítását végezték.

A pontos érintetti körről a hatóságok részletekbe menően nem kívántak nyilatkozni.