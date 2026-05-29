MNB-ügy: a rendőrség 91,8 milliárd forintnyi vagyont foglalt le

Pénteken reggel egy sajtóeseményen számolt be a Magyar Nemzeti Bank körüli eljárásokról a Központi Nyomozó Főügyészség és a Nemzeti Nyomozó Iroda. Az MNB-ügyben a hatóságok eddig kis híján 92 milliárd forintot zároltak, jelenleg 97 személy, 36 jogi szervezet és 11 magántőkealap van a nyomozók célkeresztjében. Fürcht Pál főügyész szerint ilyen meretű nyomozást még sosem látott.
Pénteken reggel sajtóháttérbeszélgetést tartott a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a Magyar Nemzeti Bank (MNB) előző vezetésének tevékenysége kapcsán indult nagyszabású büntetőeljárásban, az MNB-ügyben. Az eseményen Fürcht Pál, a KNYF vezetője arról beszélt: ez a legnagyobb ügy, aminek a feltárásában karrierje során részt vett. A főügyész ezt mind a lehetséges elkövetők száma, az elkövetési érték, és a felderítésbe bevont hatóságok és hatósági személyek száma kapcsán értette. Az eseményen Kiss István Zoltán, az NNI alezredese elmondta, 2025 áprilisa óta a hatóságok 91 milliárd 830 millió forintot zároltak.

Fotó: Szabó Gábor

Az MNB-ügy méretei

A nyomozók az előző napokban a jegybankhoz kapcsolódó különböző szervezeteknél nagyszabású házkutatást és lefoglalásokat foganatosítottak. Az események 17 jogi személyt, gazdasági társaságokat, alapítványokat érintettek. A KNYF és az NNI mellett a Nemzeti Védelmi Szolgálat (KNYF) helyszínelői, technikusai, informatikusai is részt vettek az akciókban, valamint az ügyészség más hatóságok, így a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bevonását is tervezi az ügybe.

A helyszíneken lefoglaltak 300 doboznyi iratot, több tíz terrabájtnyi adatot, és egy meglepő rejtekhelyről készpénz és luxustárgyak is előkerültek, ez utóbbiról azonban az ügyészség nem kívánt többet mondani.

A nyomozás gigantikus méretekben zajlik, jelenleg a KNYF szerint 97 magánszemély, 36 gazdasági társaság és 11 magántőkealap van vizsgálat alatt. A hatóság tájékoztatása alapján tanúkihallgatásra igen, ám gyanúsítotti kihallgatásra eddig nem került sor.

A vizsgált szervezetek, gazdasági társaságok, alapítványok az előző jegybanki vezetéshez köthető személyek. Közöttük van:

  • a Pallas Athéné Domus Meriti (PADME) jegybanki alapítvány;
  • a kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítvány (NJEA);
  • a Budapesti Metropolitan Egyetem;
  • az MNB balatonakarattyai üdülőjét üzemeltető cégek és személyek,
  • valamint azok a cégek, amelyek az MNB-székház felújítását végezték.

A pontos érintetti körről a hatóságok részletekbe menően nem kívántak nyilatkozni.

A gyanú

  • hűtlen kezelésről,
  • pénzmosásról,
  • és más bűncselekményekről szól.

A lefoglalt vagyonelemek nem mind készpénzben vannak zárolva, van közöttük jelentős mennyiségű értékpapír is.

Vagyonvisszaszerzés?

Az Origo.hu kérdésére az ügyészség elismerte, a Budapesti Metropolitan Egyetem ügyét is az MNB-ügycsoport részeként vizsgálják. A szervezet gazdálkodása kapcsán az Állami Számvevőszék jelentése derített fényt lehetséges szabálytalanságokra. Kérdésünkre, hogy a felsőoktatási intézményben is folyt-e házkutatás, a hatóság nem kívánt válaszolni.

Jeney Áron dandártábornokot, a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetőjét arról kérdeztük, hogy az új kormány vagy a belügyi vezetés tárgyalt-e vele a Magyar Péter által megígért Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hatóság felállításával kapcsolatban. Érdemes ugyanis kiemelni, hogy az NNI-n belül is működik egy ilyen vagyonvisszaszerzési osztály, amelynek célja, hogy a bűnözők által a magyar államnak okozott károk, vagy azoknak legalább egy része megtérüljön. 

A tábornok szerint a kormány és az NNI között egyelőre nem került szóba a téma.

Ami viszont a jelen ügyet és a vagyonvisszaszerzést érinti: az NNI különböző nemzetközi szerződések miatt a világ 170 országában kezdeményezheti kimenekített vagyon lefoglalását és hazahozatalát, valamint ugyanilyen széles körben tudnak Magyarországra hozni az igazságszolgáltatás elől elmenekült személyeket. 

A hatósági vizsgálatok, a vagyonok zár alá vétele, a tanúkihallgatások már több mint egy éve folynak, így az ügyészség szerint a kormányváltás nem befolyásolta az ügyet, legfeljebb annyiban, hogy több tanú áll a hatóság rendelkezésére, akik immár együttműködőbbek.

 

