„A mentőből hívott, hogy megégett a feje” – megszólalt a MOL-üzemben megsérült műszakvezető felesége

Súlyos állapotban, a debreceni kórházban ápolják a tiszaújvárosi MOL-üzemben történt robbanás műszakvezetőjét. A múlt pénteki műszak teljesen hétköznapian indult, amikor a semmiből egy hatalmas detonáció rázta meg a gyárat: a balesetben kilencen megsérültek, egy fiatal dolgozó, Balyi Ádám pedig életét vesztette. A tragédia pillanatában a műszakvezető, O. Attila éppen az állványon dolgozó, későbbi áldozat alatti területen tartózkodott. Ő maga is borzalmas sérüléseket szenvedett: testének 23 százaléka – köztük a kezei, az arca és a lábai – megégett, így jelenleg teljes testkötésben fekszik a klinikán. A férfi felesége egy közeli településen könnyek között nyilatkozott a megrázó eseményekről – írta a Blikk.

Újabb megrázó részletek a MOL-üzemi tragédiáról

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, súlyos robbanás rázta meg a MOL tiszaújvárosi Olefin-1 üzemét. A katasztrófában egy fiatal munkás életét vesztette, a műszakvezetőként dolgozó O. Attila pedig csodával határos módon, valószínűleg a szerencsés széljárásnak köszönhetően maradt életben. Felesége a Blikknek mesélt a péntek reggeli horrorról, amikor férje a mentőautóból hívta fel.

Alig hallottam valamit, nehezen tudott beszélni, kiderült, hogy a mentőautóból hívott fel. Annyit közölt, hogy viszik a kórházba, mert megégett mindkét keze és a feje”

– emlékezett vissza az asszony, akinek a lánya szinte azonnal ezután telefonált a robbanás hírével, attól rettegve, hogy az édesapja halt meg a gyárban.

A 15 éve a cégnél dolgozó férfi teste jelenleg teljesen be van fáslizva a kórházi ágyon. Arcán, fülein, kezein és lábain harmadfokú, mély égési sérüléseket szenvedett, ami a testfelülete 23 százalékát érinti. Felesége elmondta, hogy a férfi a sokk miatt az első két napban alig érzett fájdalmat, ám lelkileg teljesen összetört:

folyamatosan azt próbálja összerakni, hogyan történhetett meg a tragédia, amelyben kollégája meghalt.

Miközben a feleség képtelen megnézni a robbanásról készült videókat, a hatóságok már gőzerővel dolgoznak. A rendőrség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz és a MOL is külön vizsgálóbizottságot hozott létre a gyászos kimenetelű baleset pontos okainak feltárására.