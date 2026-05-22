Több halottja is lehet a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanásnak

Magyar Péter pár perccel negyed 11 előtt posztolta a Facebook-oldalán, hogy Tiszaújvárosban, a MOL Olefin-1 veszélyes üzemében történt robbanásban egy ember életét vesztette, 7 fő pedig súlyos égési sérüléseket szenvedett. Az üzem oltása folyamatban van, megsérült csővezeték fáklyaszerűen ég. A Katasztrófavédelmi Mobil Labor helyszíni mérései szerint eddig veszélyes anyag nem ért el határérték feletti koncentrációt. A Boon.hu helyszíni információi szerint ugyanakkor több halálos áldozat is lehet, igaz, információjukat hivatalos forrásból nem erősítették meg.

Helyszíni információk szerint mostanra akár több halottja is lehet a tiszaújvárosi MOL-üzemben történt robbanásnak

Fotó: Facebook

Robbanás a MOL Petrolkémia Zrt. területén

Jelenleg három mentőhelikopter és több mentőautó is a helyszínen van, a sérültek ellátása folyamatos.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter negyed 11 után posztolt a Facebook-oldalán, eszerint a lakosság továbbra sincs veszélyben.

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során történt a robbanás. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, a beavatkozás jelenleg is folyamatban van. A baleset körülményeit a szakértők vizsgálják – tette közzé a MOL.