Halálos robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében

mol

Több halottja is lehet a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanásnak

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Akár több halottja is lehet mostanra a tiszaújvárosi üzemben történt robbanásnak. A Boon.hu helyszíni értesülései szerint a MOL Olefin-1 veszélyes üzemében történt robbanásban a sérültek olyan súlyosan megégtek, hogy további életet vagy életeket követelhetett a katasztrófa. Ezeket az információkat egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.
Magyar Péter pár perccel negyed 11 előtt posztolta a Facebook-oldalán, hogy Tiszaújvárosban, a MOL Olefin-1 veszélyes üzemében történt robbanásban egy ember életét vesztette, 7 fő pedig súlyos égési sérüléseket szenvedett. Az üzem oltása folyamatban van, megsérült csővezeték fáklyaszerűen ég. A Katasztrófavédelmi Mobil Labor helyszíni mérései szerint eddig veszélyes anyag nem ért el határérték feletti koncentrációt. A Boon.hu helyszíni információi szerint ugyanakkor több halálos áldozat is lehet, igaz, információjukat hivatalos forrásból nem erősítették meg.

Helyszíni információk szerint mostanra akár több halottja is lehet a tiszaújvárosi MOL-üzemben történt robbanásnak
Robbanás a MOL Petrolkémia Zrt. területén

Jelenleg három mentőhelikopter és több mentőautó is a helyszínen van, a sérültek ellátása folyamatos. 

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter negyed 11 után posztolt a Facebook-oldalán, eszerint a lakosság továbbra sincs veszélyben. 

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során történt a robbanás. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, a beavatkozás jelenleg is folyamatban van. A baleset körülményeit a szakértők vizsgálják – tette közzé a MOL.

 

