Megtörte a csendet a MOL, ezt történt a robbanás helyszínén

Ahogyan korábban az Origo is beszámolt róla, halálos üzemi baleset történt péntek délelőtt a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén. Az Olefin 1 üzem tervezett újraindítása során robbanás rázta meg a létesítményt, amelynek következtében tűz ütött ki. A tragédiában egy dolgozó életét vesztette, többen pedig súlyos sérüléseket szenvedtek.

Helyszíni információk szerint mostanra akár több halottja is lehet a tiszaújvárosi MOL-üzemben történt robbanásnak

Sikeresen eloltották a tüzet a MOL telephelyén

A katasztrófavédelem és a vállalat szakemberei azonnal megkezdték a vészhelyzet elhárítását. Dojcsák Dávid, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője kora délután megerősítette, hogy a lángokat sikerült teljesen elfojtani. A tűzoltó egységek jelenleg is a helyszínen tartózkodnak, ahol az utómunkálatokat végzik és biztosítják a területet a további veszélyek kiszűrése érdekében. A környéken lakók biztonsága érdekében a helyszínre riasztották a katasztrófavédelmi mobil labort is.

A szakemberek folyamatos méréseket végeztek a levegő összetételére vonatkozóan, de a vizsgálatok megnyugtató eredménnyel zárultak: a környezetbe kikerült gázok vagy veszélyes anyagok koncentrációja sehol sem haladta meg az egészségügyi határértéket.

A Mol Nyrt. közleményben reagált a történtekre, amelyben mély megrendülésüket fejezték ki a tragédia miatt.

A Mol közössége nevében őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt családjának és szeretteinek

– írta az olajipari vállalat.

A robbanás pontos okai egyelőre ismeretlenek. A Mol hangsúlyozta, hogy a hatóságokkal teljes mértékben és szorosan együttműködnek a körülmények tisztázása érdekében, a baleset részleteit szakértők bevonásával vizsgálják.