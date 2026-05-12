Agyonlőtték az idős férfit, aki tüzet nyitott a kommandósokra Monoron

Amint arról korábban beszámoltunk, hétfő délután rendőrautók és a TEK páncélozott járművei lepték el Monor egyik csendes utcáját. Az állig felfegyverzett kommandósok egy helyi lakos, B. László otthonához vonultak, aki a hírek szerint fegyverrel fenyegetőzött. Szemtanúk beszámolói szerint az idős férfi a felszólítások ellenére sem adta meg magát, sőt, agresszíven reagált a hatóságok jelenlétére, majd több lövés is eldördült.
A rendőrök a TEK közreműködését kérték Monoron
Az Ügyészség.hu friss közleménye szerint a 72 éves férfivel szemben a monori rendőrök intézkedtek, mivel több lakossági bejelentés érkezett zavart és agresszív viselkedéséről. A helyszínre érkező egyenruhásokat B. László késsel fenyegette, ezért a rendőrök a Terrorelhárítási Központ (TEK) közreműködését kérték.
A TEK nagy erőkkel érkezett a helyszínre, és megpróbáltak a férfivel tárgyalni, ő azonban nem volt együttműködő, nem reagált a felszólításokra.
Ezt követően az ablakon kihajolva egy pisztolyból kétszer rálőtt a vele kommunikálni próbáló rendőrökre. A további fegyverhasználat megakadályozása érdekében a terrorelhárítók a tüzet azonnal viszonozták, a férfit a felsőtestén eltalálták, aki a helyszínen életét vesztette.
Ellátását a helyszínen lévő egészségügyi szakemberek azonnal megkezdték, de az életét sem ők, sem a helyszínre érkező mentők sem tudták megmenteni.
Megkezdték az ügy teljes körű vizsgálatát
A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közreműködésével haladéktalanul megkezdte az ügy mindenre kiterjedő vizsgálatát. A szemlét és a halottszemlét szakértők bevonásával ügyészi jelenlét mellett a szemlebizottság haladéktalanul elvégezte, a hatóság tagjai továbbá tanúkihallgatásokat és lefoglalásokat is végeztek.
A nyomozás érdekeire figyelemmel további tájékoztatás az ügyről jelenleg nem adható.