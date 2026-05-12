Agyonlőtték az idős férfit, aki tüzet nyitott a kommandósokra Monoron

Amint arról korábban beszámoltunk, hétfő délután rendőrautók és a TEK páncélozott járművei lepték el Monor egyik csendes utcáját. Az állig felfegyverzett kommandósok egy helyi lakos, B. László otthonához vonultak, aki a hírek szerint fegyverrel fenyegetőzött. Szemtanúk beszámolói szerint az idős férfi a felszólítások ellenére sem adta meg magát, sőt, agresszíven reagált a hatóságok jelenlétére, majd több lövés is eldördült.

Ezzel a a gázriasztó fegyverrel lőtt a férfi a rendőrökre Monoron

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A rendőrök a TEK közreműködését kérték Monoron

Az Ügyészség.hu friss közleménye szerint a 72 éves férfivel szemben a monori rendőrök intézkedtek, mivel több lakossági bejelentés érkezett zavart és agresszív viselkedéséről. A helyszínre érkező egyenruhásokat B. László késsel fenyegette, ezért a rendőrök a Terrorelhárítási Központ (TEK) közreműködését kérték.

A TEK nagy erőkkel érkezett a helyszínre, és megpróbáltak a férfivel tárgyalni, ő azonban nem volt együttműködő, nem reagált a felszólításokra.

Ezt követően az ablakon kihajolva egy pisztolyból kétszer rálőtt a vele kommunikálni próbáló rendőrökre. A további fegyverhasználat megakadályozása érdekében a terrorelhárítók a tüzet azonnal viszonozták, a férfit a felsőtestén eltalálták, aki a helyszínen életét vesztette.

Ellátását a helyszínen lévő egészségügyi szakemberek azonnal megkezdték, de az életét sem ők, sem a helyszínre érkező mentők sem tudták megmenteni.

Rendőrautók és a TEK páncélozott járművei lepték el Monor egyik csendes utcáját Fotó: Bors/olvasói fotó

Megkezdték az ügy teljes körű vizsgálatát

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közreműködésével haladéktalanul megkezdte az ügy mindenre kiterjedő vizsgálatát. A szemlét és a halottszemlét szakértők bevonásával ügyészi jelenlét mellett a szemlebizottság haladéktalanul elvégezte, a hatóság tagjai továbbá tanúkihallgatásokat és lefoglalásokat is végeztek.

A nyomozás érdekeire figyelemmel további tájékoztatás az ügyről jelenleg nem adható.