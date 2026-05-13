Meztelenül sétált a tetőn, a szomszéd kezét is átlőtte: újabb részletek a monori lövöldözőről – videó

Sorozatos fenyegetések, késes balhék és lövöldözések előzték meg a hétfő esti tragédiát Monoron, ahol a TEK mesterlövésze lelőtte az őrjöngő B. Lászlót. A monori lövöldözés után most több helyi lakos is megszólalt arról, milyen félelemben éltek az idős férfi miatt – írja a Bors.

Ezzel a fegyverrel támadt a rendőrökre a monori lövöldözés során mellkason lőtt nyugdíjas

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Monori lövöldözés előtt is rettegtek tőle

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a rendőröket hétfő este riasztották a monori Liliom utcába, mert az otthonában balhézó nyugdíjas késsel hadonászott és agresszívan viselkedett.

A helyszínre később a Terrorelhárítási Központ emberei is kivonultak. Sajtóértesülések szerint hosszú ideig próbálták rávenni a férfit, hogy adja meg magát, ő azonban az ablakból két lövést adott le a rendőrök irányába. Ezután a TEK egyik mesterlövésze mellkason lőtte.

„Időzített bomba volt”

A helyiek szerint a férfi hosszú ideje kiszámíthatatlanul viselkedett. Egy szomszéd arról beszélt, hogy az idős férfi gyakran félpucéran biciklizett az utcákon, szurokszerű anyaggal kent össze sírokat, és sokszor késsel fenyegette az embereket.

Rendszeresen sokkolta a környezetét, itt például meztelenül mászkál a tetőn

Fotó: Olvasói/Bors

Mások azt állították, hogy rendszeresen démonokról beszélt, fütyörészett az utcán, oszlopokat vizelt le, és láthatóan zavartan viselkedett.

Nincs, aki ne ismerte volna itt őt

– mondta egy helybeli férfi.

Egy nő ujját is átlőtte

A legmegdöbbentőbb eset tavaly történt a monori Strázsa-hegyen. A szomszédok szerint B. László akkor légpuskával támadt rájuk.

Az egyik nő elmondása szerint a férfi ordítva fenyegetőzött, majd lövöldözni kezdett. Az egyik lövedék eltalálta a kezét, a töltény pedig az ujjában állt meg.

Tegnapi nap az eddigiekhez képest is rosszabb állapotban volt, rángatta a köztünk lévő kerítést, üvöltött, hogy megöl minket. Mire észbe kaptunk, már légpuskával lövöldözött ránk. Engem el is talált a kezemen. Este fél 9 és hajnali 1 között az éjszakát a balesetin töltöttem. Természetesen a rendőrség értesítve lett, ki is jöttek és elvitték

– idézte fel a történteket a megsebesített nő, hozzátéve, hogy a szomszédja később visszatért, és másnap újra ott folytatta, ahol abbahagyta:

Ma reggel már a kerítésnél ordított egy késsel a kezében, hogy ha nem adjuk vissza a kék cipőjét, akkor itt világégés lesz. Mindenki vigyázzon, mert kiszámíthatatlan, kerülje el nagy ívben, mert mindig van nála kés. Félelemben élünk nemcsak mi, hanem sokan mások.

Nyomozás indult

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt indított nyomozást a monori lövöldözés és B. László halála ügyében.