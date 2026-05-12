Lövöldözés Monoron: a TEK csapott le a zavarodott Laci bácsira

A Borsonline.hu információi szerint hétfő késő délután elszabadult a pokol Monor családi házas övezetében. A környéken élők arra lettek figyelmesek, hogy rendőrautók és a TEK páncélozott járművei száguldanak az egyik utcába. A célpont egy idős helyi férfi, B. László otthona volt, aki a hírek szerint fegyverrel hadonászott és fenyegetőzött.

Lövöldözés volt Monoron, idős férfiért jött a TEK

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a terrorelhárítók a szomszédos telek felől, teljes felszerelésben közelítették meg az ingatlant. A felszólítások ellenére a férfi nem adta meg magát, sőt, agresszíven reagált a hatóságok jelenlétére.

Lövések dördültek, mentőhelikopter jött Monorra

Szemtanúk beszámolói szerint a feszült várakozást több lövés törte meg. A környéken élők körében elterjedt a pletyka, miszerint a férfi a hatóság embereire is rálőhetett, mielőtt ártalmatlanították volna.

A helyszínre rövid időn belül mentőautók és egy mentőhelikopter is érkezett. Az elsődleges információk szerint a férfit végül mentő szállította el a helyszínről, állapotáról egyelőre nincs pontos információ.

Régóta rettegésben tartotta a szomszédokat

A monoriak számára nem ismeretlen Laci bácsi, a helyiek szerint a idős férfi már régóta „hozta a formáját”, és többször is kint jártak nála a rendőrök – legutóbb állítólag épp a lövöldözést megelőző napon.

A szomszédok elmondása alapján a férfi rendszeresen pucérkodással és folyamatos ordibálással zavarta a lakók nyugalmát. Előfordult, hogy késsel a kezében kötött bele járókelőkbe az utcán, de a légpuskáját is gyakran elővette, amivel a környezetében élőket fenyegette.

Az öreg valószínűleg már nem volt teljesen ép szellemileg"

– nyilatkozta a Borsnak egy helybéli, aki szerint várható volt, hogy előbb-utóbb nagyobb baj történik. A rendőrség vizsgálja az eset pontos körülményeit.

