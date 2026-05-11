Erre a fordulatra senki sem számított: feljelentést tett a Morrison's 2 gyilkosa

Váratlan fordulatot vett a tavalyi tragédia ügye: feljelentést tett a biztonsági őrök ellen az a férfi, aki a vád szerint kioltotta a 25 éves Gábor életét. Noha a felvételeken jól látszik a végzetes szóváltás és az azt követő káosz, a vádlott közönyösen vallott a Morrison's 2 klubban történtekről, azt állítva, hogy ő nem érzékelte tragikusnak a konfliktust – írta a Blikk.

Saját bántalmazásáról beszél a Morrison's 2 gyilkosa

A szakértők szerint baseballütő erejével felérő ütések okozták a 25 éves Gábor halálát, a vádlott azonban vallomásában azt állította, nem érezte súlyosnak a találatokat. A férfi szerint őt magát is bántalmazták a szórakozóhely biztonsági őrei: állítása szerint fojtogatták, verték és megalázták, mielőtt a rendőrök kiérkeztek volna a helyszínre.

A Morrison’s 2 klubban történt tragédia kapcsán most súlyos testi sértés gyanújával indult újabb nyomozás a biztonsági személyzet érintettsége miatt. Miközben a vádlott közönyösen beszélt az esetről, hamarosan nyilvánosságra kerülnek a szórakozóhely azon megrázó biztonsági felvételei is, amelyek pontosan rögzítették a végzetes pillanatokat.

