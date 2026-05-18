Morrison’s 2-s gyilkosság: itt a biztonsági kamerás felvétel

Felfoghatatlan dráma rázta meg a fővárosi éjszakát tavaly novemberben. Ahogy mi is megírtuk, tragédiába torkollott a szórakozás a népszerű belvárosi Morrison’s 2 klubban, ahol éppen szalagavató afterpartit tartottak. Egy 28 éves támadó brutális kegyetlenséggel esett neki a 25 éves Gábornak. A férfi akkora erővel sújtott le, hogy mindössze két ütés is végzetesnek bizonyult. Gábornak esélye sem volt a túlélésre, a támadó gyakorlatilag agyonverte őt a sokkos állapotban lévő fiatalok szeme láttára. A Morrison’s 2-s gyilkosság tragédiáját még fájdalmasabbá teszi, hogy, hogy az áldozatnak nem is kellett volna ott lennie. Gábor aznap este Tatabányára készült, de az utolsó pillanatban meggondolta magát, és inkább a budapesti szórakozóhelyen kötött ki. Ez a döntés az életébe került. Az Index közzétette a felvételt, amelyen jól látni, mi történt.

Morrison's 2-ős gyilkosság: nyilvános a teljes felvétel

A biztonsági kamerák mindent rögzítettek. A két férfi között egy teljesen jelentéktelen ügy miatt pattant ki a halálos konfliktus. Egy lánynak kiment a bokája a tánctéren, mert félrelépett.

A későbbi támadó a „félrelépés” szón kezdett el hangosan és ízléstelenül viccelődni, amit a későbbi áldozat már nem bírt hallgatni, és megkérte, hogy fejezze be a poénkodást.

Ezután elszabadult a pokol: néhány másodperccel később az agresszív férfi két ütéssel kioltotta vitapartnere életét.

Az áldozat azonnal elájult. Bár rohammentő száguldott vele a kórházba, az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt a mostanra 29 éves férfi ellen. Végrehajtandó börtönbüntetést kérnek a gyanúsítottra, ráadásul teljesen ki akarják zárni a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségéből, és a milliós nyomozási költségeket is vele fizettetnék meg.

Váratlan fordulat történt a 25 éves Gábor halálával végződő tragikus verekedés ügyében, miután a brutális emberöléssel vádolt férfi feljelentést tett saját bántalmazása miatt. A támadó állítása szerint őt is súlyosan bántalmazták a biztonsági őrök azon az éjszakán, amikor a végzetes ütések elcsattantak a Morrison's 2 klubban.