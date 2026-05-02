Fák közé csapódva ért véget az út egy hatvani motoros számára

Egy motoros halt meg péntek délután Aggtelek térségében, miután letért az útról és egy fának csapódott. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Runyi Zsuzsanna a Tényeknek elmondta, hogy az aggteleki tűzoltók gyorsan kiérkeztek, áramtalanították a járművet, és biztosították a baleset helyszínét – írta a Heol.hu.

A rendőrség vizsgálja, mi vezethetett a motoros haláláig

Fotó: Ládi László

Fának csapódott a motoros

Sajtóinformációk szerint a mintegy hatvanéves férfi két társával motorozott, de leszakadt tőlük. Egy kanyarban elveszítette az uralmát a jármű felett, lesodródott az útról, és nagy sebességgel egy fának ütközött.

Egy arra haladó autós megállt segíteni, azonban a férfi ekkorra már nem mutatott életjeleket.

A helyszínre mentőegységek és mentőhelikopter is érkezett, a szakemberek megpróbálták újraéleszteni, de a beavatkozás nem vezetett eredményre. A tragédia körülményeit a rendőrség vizsgálja.