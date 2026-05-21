Szörnyethalt egy ember Tétnél: tehetetlenül nézték végig a sofőrök a délutáni borzalmat

Rendőrségi és katasztrófavédelmi egységeket riasztottak május 21-én délután Tét térségébe egy súlyos közúti szerencsétlenséghez. A hatóságok megerősítették, hogy a helyszínen egy motoros életét vesztette, miután járművével letért az úttestről és egy közúti táblának ütközött.
Május 21-én délután, negyed négy előtt nem sokkal halálos kimenetelű motoros baleset történt a 83-as főút 55-ös kilométerszelvényében, Tét térségében – írta a Kisalföld.hu.

Helyszínelők és tűzoltók dolgoznak a 83-as főúton, ahol egy motoros életét vesztette
Forrás: Shutterstock/illusztráció

Táblának csapódott a motoros

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a motoros letért az úttestről és egy közúti táblának ütközött, amelynek következtében a járművezető az út menti árokba zuhant, a motorkerékpár pedig a burkolaton maradt, akadályozva a forgalmat. A balesethez a téti és a győrszemerei önkéntes, valamint a győri hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik elvégezték a jármű áramtalanítását és támogatták a műszaki mentést. 

A rendőrségi helyszíni szemle és a mentési munkálatok idejére a hatóságok lezárták a külső forgalmi sávot, így az érintett útszakaszon a forgalom félpályán, váltakozva haladhatott.

A rendőrség a helyszínelés befejezése után a teljes utat megnyitja a forgalom előtt, addig is fokozott óvatosságot, a közúti jelzések és a rendőri forgalomirányítás követését kéri az arra közlekedőktől.

