Szörnyethalt egy ember Tétnél: tehetetlenül nézték végig a sofőrök a délutáni borzalmat

Május 21-én délután, negyed négy előtt nem sokkal halálos kimenetelű motoros baleset történt a 83-as főút 55-ös kilométerszelvényében, Tét térségében – írta a Kisalföld.hu.

Helyszínelők és tűzoltók dolgoznak a 83-as főúton, ahol egy motoros életét vesztette

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Táblának csapódott a motoros

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a motoros letért az úttestről és egy közúti táblának ütközött, amelynek következtében a járművezető az út menti árokba zuhant, a motorkerékpár pedig a burkolaton maradt, akadályozva a forgalmat. A balesethez a téti és a győrszemerei önkéntes, valamint a győri hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik elvégezték a jármű áramtalanítását és támogatták a műszaki mentést.

A rendőrségi helyszíni szemle és a mentési munkálatok idejére a hatóságok lezárták a külső forgalmi sávot, így az érintett útszakaszon a forgalom félpályán, váltakozva haladhatott.

A rendőrség a helyszínelés befejezése után a teljes utat megnyitja a forgalom előtt, addig is fokozott óvatosságot, a közúti jelzések és a rendőri forgalomirányítás követését kéri az arra közlekedőktől.

Három évig börtönben kellene lennie, Rosa Iberê Tavares Dantas azonban elhagyta Brazíliát. A halálos balesetet okozó influenszer ellen ezért elfogatóparancsot adtak ki.