Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Mi történt?

Elnézést kért, mégis tovább támadják – Szoboszlai egyértelmű lépéssel reagált

motoros

Iszonyú tragédia történt, szakadékba zuhant egy 19 éves terepmotoros

48 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brutális baleset történt Felsőborgó környékén. Egy fiatal motoros elvesztette az uralmát a járműve felett és szakadékba hajtott. A 19 éves férfi a helyszínen szörnyethalt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
motorosbrutális baleseterdélybenbeszterce - naszód megyébenfelsőborgóbesztercebalesetszakadék

Brutális baleset történt szombaton délután az erdélyi Beszterce-Naszód megyében, ahol meghalt egy 19 éves terepmotoros férfi, aki szakadékba hajtott a járművével – írja a Maszol.ro.

Szakadékban hajtott egy 19 éves motoros. Mire rátaláltak a férfi már halott volt
Szakadékban hajtott egy 19 éves motoros. Mire rátaláltak, a férfi már halott volt
Fotó: Besztercei katasztrófavédelem

Halálba zuhant a terepmotoros

A helyi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Erdélyben, Felsőborgó környékén motorozott egy férfi, amikor elvesztette az uralmát a jármű felett. A mentőegységek egy szakadékban találtak rá, ekkor már nem lélegzett. Az újraélesztési kísérletek nem hoztak eredményt, a motoros a helyszínen szörnyethalt.

Egy motoros nemrég Somogy vármegyében került életveszélyes helyzetbe, amikor a szembejövő sávból az ő sávjába tért át egy személyautó

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!