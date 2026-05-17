Iszonyú tragédia történt, szakadékba zuhant egy 19 éves terepmotoros

Brutális baleset történt szombaton délután az erdélyi Beszterce-Naszód megyében, ahol meghalt egy 19 éves terepmotoros férfi, aki szakadékba hajtott a járművével – írja a Maszol.ro.

Szakadékban hajtott egy 19 éves motoros. Mire rátaláltak, a férfi már halott volt

Fotó: Besztercei katasztrófavédelem

Halálba zuhant a terepmotoros

A helyi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Erdélyben, Felsőborgó környékén motorozott egy férfi, amikor elvesztette az uralmát a jármű felett. A mentőegységek egy szakadékban találtak rá, ekkor már nem lélegzett. Az újraélesztési kísérletek nem hoztak eredményt, a motoros a helyszínen szörnyethalt.

