Iszonyú tragédia történt, szakadékba zuhant egy 19 éves terepmotoros

Brutális baleset történt szombaton délután az erdélyi Beszterce-Naszód megyében, ahol meghalt egy 19 éves terepmotoros férfi, aki szakadékba hajtott a járművével – írja a Maszol.ro.
Halálba zuhant a terepmotoros
A helyi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Erdélyben, Felsőborgó környékén motorozott egy férfi, amikor elvesztette az uralmát a jármű felett. A mentőegységek egy szakadékban találtak rá, ekkor már nem lélegzett. Az újraélesztési kísérletek nem hoztak eredményt, a motoros a helyszínen szörnyethalt.
