Megrázó tragédia Vácnál, iszonyatos halált halt egy motoros

Hatalmas erejű becsapódás rázta meg Vác környékét szombat délután. A motoros a brutális ütközéskor olyan erővel csapódott az autónak, hogy a helyszínen meghalt – számolt be a tragédiáról a Bors.

Motoros ütközött egy személyautóval Vácnál, nem élte túl a balesetet

A motoros a helyszínen meghalt

A tragikus baleset a Külső Rádi útnál történt, ahol egy motorkerékpár és egy személyautó ütközött össze. A helyszínre a váci hivatásos tűzoltókat riasztották, akik azonnal megkezdték a műszaki mentést és áramtalanították a járműveket. A baleset miatt az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Nem tudták megmenteni a motoros életét

Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense megerősítette, hogy a motoros a baleset következtében meghalt. A személyautó utasai nem sérültek meg. A rendőrség vizsgálja a halálos baleset pontos körülményeit.

