Drámai pillanatok játszódtak le a balatonszárszói vasútállomáson. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a Sonline.hu értesüléseit arról, hogy egy 40 év körüli, budapesti férfi a peronról egy már mozgásban lévő vonat alá zuhant.
A helyszíni adatok szerint az áldozat a szerelvény utolsó előtti kocsija alá esett, amely át is ment rajta.
Bár a baleset dinamikája alapján a legrosszabbtól lehetett tartani, a férfi csodával határos módon túlélte a sokkoló incidenst. A mentők azonnal megkezdték a sérült ellátását, akit rendkívül súlyos állapotban, vittek kórházba. A férfi életben van.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.