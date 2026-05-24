Kritikus állapotban van az a 40 év körüli férfi, aki Balatonszárszónál lezuhant a peronról a sínek közé. Egy vonat éppen akkor indult, az utolsó kocsi átment rajta.
Drámai pillanatok játszódtak le a balatonszárszói vasútállomáson. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a Sonline.hu értesüléseit arról, hogy egy 40 év körüli, budapesti férfi a peronról egy már mozgásban lévő vonat alá zuhant. 

Mozgó vonat alá esett egy utas Balatonszárszón (illusztráció)
Fotó: Krivec Ales / Pexels.com

A helyszíni adatok szerint az áldozat a szerelvény utolsó előtti kocsija alá esett, amely át is ment rajta. 

Bár a baleset dinamikája alapján a legrosszabbtól lehetett tartani, a férfi csodával határos módon túlélte a sokkoló incidenst. A mentők azonnal megkezdték a sérült ellátását, akit rendkívül súlyos állapotban, vittek kórházba. A férfi életben van. 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

