Autó hajtott a tömegbe Lipcse belvárosában – két halott, több sérült

Kiadták a riasztást: Putyin bármelyik pillanatban megtámadhatja a NATO-t

Magyar munkás halt szörnyet egy osztrák városban

Meghalt egy 34 éves magyar munkás a felső-ausztriai Ohlsdorf egyik üzemében hétfőn. A rendőrség tájékoztatása szerint a végzetes munkabaleset akkor következett be, amikor egy előregyártott betonelem dőlt rá a szerencsétlenül járt férfira.
Tragikus munkabalesetben vesztette életét egy 34 éves magyar férfi a felső-ausztriai Ohlsdorf egyik üzemében. Az osztrák rendőrség hétfői tájékoztatása szerint az áldozat egy előregyártott betonelem ferde állását próbálta korrigálni egy pillanatszorító segítségével, ám a művelet közben végzetes hibát vétett – számolt be a Borsonline.hu.

A tragikus munkabaleset során egy eldőlő betonelem okozott végzetes sérüléseket a szerkezetet javítani próbáló férfinak
Fotó: Fotó: Illusztráció (David Tomaseti/Unsplash)

Mivel a szerszámot nem érte el a talajról, egy létrát támasztott a még rögzítetlen, instabil betonlapnak, majd felmászott rá, hogy erősebben meghúzza a rögzítést. A hatalmas súlyú elem a terhelés hatására kimozdult a helyéről, és maga alá temette a férfit. 

Bár a munkatársak és a helyszínre riasztott tűzoltók közösen kimentették a férfit a betonelem alól, a mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Az eset körülményeit az osztrák hatóságok vizsgálják.

 

