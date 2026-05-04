Magyar munkás halt szörnyet egy osztrák városban

Tragikus munkabalesetben vesztette életét egy 34 éves magyar férfi a felső-ausztriai Ohlsdorf egyik üzemében. Az osztrák rendőrség hétfői tájékoztatása szerint az áldozat egy előregyártott betonelem ferde állását próbálta korrigálni egy pillanatszorító segítségével, ám a művelet közben végzetes hibát vétett – számolt be a Borsonline.hu.

A tragikus munkabaleset során egy eldőlő betonelem okozott végzetes sérüléseket a szerkezetet javítani próbáló férfinak

Fotó: Fotó: Illusztráció (David Tomaseti/Unsplash)

Munkabalesetben halt szörnyet egy magyar férfi Ausztriában

Mivel a szerszámot nem érte el a talajról, egy létrát támasztott a még rögzítetlen, instabil betonlapnak, majd felmászott rá, hogy erősebben meghúzza a rögzítést. A hatalmas súlyú elem a terhelés hatására kimozdult a helyéről, és maga alá temette a férfit.

Bár a munkatársak és a helyszínre riasztott tűzoltók közösen kimentették a férfit a betonelem alól, a mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Az eset körülményeit az osztrák hatóságok vizsgálják.