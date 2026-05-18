Szinte egyszerre zuhantak ki a negyedik emeletről két magyar városban

A panelház előtt döbbenten álltak az emberek, miközben a mentők hosszú perceken át küzdöttek a sérült életéért. A negyedik emelet tragédiája hétfő délelőtt rázta meg a Baranya vármegyei Szentlőrincet.
Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, egy ember kizuhant egy szentlőrinci panelház negyedik emeletéről. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, miközben az Országos Mentőszolgálat munkatársai megpróbálták stabilizálni az állapotát.
A környéket rövid idő alatt ellepték a rendőrök és a mentők. Többen az utcáról figyelték a drámai mentést, miközben a panelház előtt teljesen leállt az élet.
A helyszínre érkező mentőhelikopter látványa sokkolta a környéken élőket.
Újabb zuhanás történt Békéscsabán
Néhány órával később újabb hasonló eset történt, ezúttal Békéscsabán, a Kazinczy-lakótelepen lévő Szerdahelyi utcában. Az újabb tragédiáról a Beol.hu osztott meg részleteket.
Egy férfi zuhant ki egy társasház negyedik emeleti lakásából. A tragédia hírét a rendőrség is megerősítette.
A hatóság közölte, hogy idegenkezűségre vagy bűncselekményre utaló jel nem merült fel, ugyanakkor a körülményeket közigazgatási eljárásban vizsgálják.
A Beol.hu szerint az öngyilkosság lehetősége sem zárható ki.
Mentőhelikopter, rendőrök és sokkoló jelenetek
A rendőrségi helyszínelés, a panelházak előtt összegyűlt lakók és a drámai mentési jelenetek mindkét városban sokkoló pillanatokat okoztak.
A hatóságok mindkét eset pontos körülményeit vizsgálják.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
szóbeli bántalmazás,
lelki bántalmazás,
fizikai bántalmazás,
szexuális erőszak,
csalás,
online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.