Szinte egyszerre zuhantak ki a negyedik emeletről két magyar városban

A panelház előtt döbbenten álltak az emberek, miközben a mentők hosszú perceken át küzdöttek a sérült életéért. A negyedik emelet tragédiája hétfő délelőtt rázta meg a Baranya vármegyei Szentlőrincet.

Két helyszínen is a negyedik emeletről zuhantak ki

Fotó: Illusztráció: MTI/Vajda János

A negyedik emelet tragédiája Szentlőrincen

Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, egy ember kizuhant egy szentlőrinci panelház negyedik emeletéről. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, miközben az Országos Mentőszolgálat munkatársai megpróbálták stabilizálni az állapotát.

A környéket rövid idő alatt ellepték a rendőrök és a mentők. Többen az utcáról figyelték a drámai mentést, miközben a panelház előtt teljesen leállt az élet.

A helyszínre érkező mentőhelikopter látványa sokkolta a környéken élőket.

Újabb zuhanás történt Békéscsabán

Néhány órával később újabb hasonló eset történt, ezúttal Békéscsabán, a Kazinczy-lakótelepen lévő Szerdahelyi utcában. Az újabb tragédiáról a Beol.hu osztott meg részleteket.

Egy férfi zuhant ki egy társasház negyedik emeleti lakásából. A tragédia hírét a rendőrség is megerősítette.

A hatóság közölte, hogy idegenkezűségre vagy bűncselekményre utaló jel nem merült fel, ugyanakkor a körülményeket közigazgatási eljárásban vizsgálják.

A Beol.hu szerint az öngyilkosság lehetősége sem zárható ki.

Mentőhelikopter, rendőrök és sokkoló jelenetek

A rendőrségi helyszínelés, a panelházak előtt összegyűlt lakók és a drámai mentési jelenetek mindkét városban sokkoló pillanatokat okoztak.

A hatóságok mindkét eset pontos körülményeit vizsgálják.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.