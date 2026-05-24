Kiderült, ki mellé temetik a negyedikről kizuhant lányt

Továbbra is sok a kérdés a 17 éves Vanda május 18-ai halála körül. A Szentlőrincen, negyedikről kizuhant lány ügyében a rendőrség a barátját, a 22 éves Richárdot gyanúsítja azzal, hogy köze van a kamasz halálához, vagyis gyilkossággal gyanúsítják. A férfi nem tagadja, hogy a tragédia előtt veszekedtek és együtt drogoztak, kristályt fogyasztottak, de kitart amellett, hogy baleset történt – írja a Bors. Eközben az áldozat családja a temetést szervezi.

A negyedikről kizuhant lány nagymamája, Gyöngyi, Vanda képét mutatja Fotó: Bors

Ekkor temetik a negyedikről kizuhant lányt

A Bors megtudta, hogy az igazságügyi orvosszakértői szakvéleményben mi áll. A boncolás során arra a következtetésre jutottak, hogy Vanda többszörös gerinctörést szenvedett, ez vezetett a halálához. Szerettei megkapták az engedélyt, elkezdhetik szervezni a kamasz temetését.

Jövő csütörtökön veszünk Vandától végső búcsút. Az édesapja, a drága fiam, két évvel ezelőtt rákban hunyt el, akkor neki egy hatszemélyes kriptát alakítottunk ki. Most a lányát is mellette helyezzük végső nyugalomra"

– mondta a bulvárlapnak az idős asszony.

Richárd édesapja, István is megszólalt a Borsnak még korábban. Azt mondta, nagyon sajnálják Vandát, de nem hiszik, hogy a fia okozta a lány halálát.

A temetésre nem megyünk el, mert sokaktól kaptunk fenyegetést, pedig még be sincs bizonyítva, hogy valóban Richárd Vanda gyilkosa. Azon még gondolkodom, hogy koszorút küldjek-e"

– fogalmazott.

Ne küldjenek semmit, mert úgyis kocsira tennénk és visszajuttatnánk hozzájuk. Nem fogadunk el tőlük semmit, mert meggyőződésünk, hogy azt a mocskot nem véletlenül tartóztatták le. Hozzáteszem, Richárd családja nagyon szegény, még kenyérre sincs pénzük. Úgy gondoljuk, ha virágot vásárolnak, a rá valót biztos nem tisztességes úton szerezték"

– így reagált a lány nagymamája, hozzátéve: nem ismeri Richárd szüleit, egy szót sem beszéltek, és ez a jövőben sem lesz másképp, mert ő nem szeretne kapcsolatba kerülni velük. Úgy fogalmazott: a 22 éves férfit ők hozták világra, és ők nevelték fel.