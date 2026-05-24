Kiderült, ki mellé temetik a negyedikről kizuhant lányt

Már lehet tudni, mikor vesznek végső búcsút a 17 éves Vandától, akinek halála sok embert sokkolt és nemcsak Szentlőrincen. A negyedikről kizuhant lány ügyében gyilkosság gyanúja miatt nyomoznak, az eljárásban a tinédzser barátja került a nyomozók látókörébe. A gyászoló család közben egyértelművé tette: nem kérnek Richárd hozzátartozóinak részvétnyilvánításából.
Továbbra is sok a kérdés a 17 éves Vanda május 18-ai halála körül. A Szentlőrincen, negyedikről kizuhant lány ügyében a rendőrség a barátját, a 22 éves Richárdot gyanúsítja azzal, hogy köze van a kamasz halálához, vagyis gyilkossággal gyanúsítják. A férfi nem tagadja, hogy a tragédia előtt veszekedtek és együtt drogoztak, kristályt fogyasztottak, de kitart amellett, hogy baleset történt – írja a Bors. Eközben az áldozat családja a temetést szervezi.

A negyedikről kizuhant lány nagymamája, Gyöngyi, Vanda képét mutatja Fotó: Bors

Ekkor temetik a negyedikről kizuhant lányt

A Bors megtudta, hogy az igazságügyi orvosszakértői szakvéleményben mi áll. A boncolás során arra a következtetésre jutottak, hogy Vanda többszörös gerinctörést szenvedett, ez vezetett a halálához. Szerettei megkapták az engedélyt, elkezdhetik szervezni a kamasz temetését.

Jövő csütörtökön veszünk Vandától végső búcsút. Az édesapja, a drága fiam, két évvel ezelőtt rákban hunyt el, akkor neki egy hatszemélyes kriptát alakítottunk ki. Most a lányát is mellette helyezzük végső nyugalomra"

 – mondta a bulvárlapnak az idős asszony. 

Richárd édesapja, István is megszólalt a Borsnak még korábban. Azt mondta, nagyon sajnálják Vandát, de nem hiszik, hogy a fia okozta a lány halálát.

A temetésre nem megyünk el, mert sokaktól kaptunk fenyegetést, pedig még be sincs bizonyítva, hogy valóban Richárd Vanda gyilkosa. Azon még gondolkodom, hogy koszorút küldjek-e" 

– fogalmazott.

Ne küldjenek semmit, mert úgyis kocsira tennénk és visszajuttatnánk hozzájuk. Nem fogadunk el tőlük semmit, mert meggyőződésünk, hogy azt a mocskot nem véletlenül tartóztatták le. Hozzáteszem, Richárd családja nagyon szegény, még kenyérre sincs pénzük. Úgy gondoljuk, ha virágot vásárolnak, a rá valót biztos nem tisztességes úton szerezték"

– így reagált a lány nagymamája, hozzátéve: nem ismeri Richárd szüleit, egy szót sem beszéltek, és ez a jövőben sem lesz másképp, mert ő nem szeretne kapcsolatba kerülni velük. Úgy fogalmazott: a 22 éves férfit ők hozták világra, és ők nevelték fel.

Amikor Vandám még Somogyapátiban lakott Richárdnál, egyszer odamentem, és az utcán találkoztam a fiúval. Ott kérleltem, hogy hagyja békén az unokámat, a Facebookon pedig tiltsa le. Nem hallgatott a szép szóra" 

– tette hozzá elcsukló hangon a gyászoló asszony. 

A család már régóta aggódva figyelte Vanda és Richárd kapcsolatát, de hiába próbálták távol tartani őket egymástól, a lány újra és újra megkereste a fiút. Édesanyja abban bízott, hogy ha Szentlőrincen lakhat, legalább nem tűnik el a szemük elől, és közelebb marad hozzájuk, így került a pár a városba. Hiába, így sem tudták megakadályozni a tragédiát.

Olyan nekünk ez, mint egy villámcsapás. Eszembe jutnak az unokámról a szép emlékek. Anyák napjára is hozott nekem cserepes virágot. Azt mondta, az apukája helyett adja nekem. Vanda mindenféle virágot szeretett, a sírját is beborítjuk majd velük"

– magyarázta Gyöngyi, a nagymama.

A család számára a lánya halála óta minden nap elviselhetetlen teher. 

Két nappal ezelőtt az édesanyja összeszedte minden erejét, és elment a patológiára, hogy utoljára láthassa a gyermekét. Gyöngyi azonban már erre sem volt képes: annyira maga alá temette a gyász, hogy elindulni sem tudott, még az autóba sem bírt beszállni. A temetés gondolata egyelőre felfoghatatlan számára, nem tudja, hogyan lesz ereje végigkísérni az unokáját az utolsó útján.

A fiam búcsúztatójára szinte nem is emlékszem. A koporsóját sem láttam. A többiektől tudom, hogy többen jelentek meg, mint ahány sír van a temetőben. Vandát is nagyon sokan szerették. A mi családunk köztiszteletben áll a környéken"

– tette hozzá az áldozat nagymamája.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez! A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet. 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

