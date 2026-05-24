Kiderült, ki mellé temetik a negyedikről kizuhant lányt

Továbbra is sok a kérdés a 17 éves Vanda május 18-ai halála körül. A Szentlőrincen, negyedikről kizuhant lány ügyében a rendőrség a barátját, a 22 éves Richárdot gyanúsítja azzal, hogy köze van a kamasz halálához, vagyis gyilkossággal gyanúsítják. A férfi nem tagadja, hogy a tragédia előtt veszekedtek és együtt drogoztak, kristályt fogyasztottak, de kitart amellett, hogy baleset történt – írja a Bors. Eközben az áldozat családja a temetést szervezi.
Ekkor temetik a negyedikről kizuhant lányt
A Bors megtudta, hogy az igazságügyi orvosszakértői szakvéleményben mi áll. A boncolás során arra a következtetésre jutottak, hogy Vanda többszörös gerinctörést szenvedett, ez vezetett a halálához. Szerettei megkapták az engedélyt, elkezdhetik szervezni a kamasz temetését.
Jövő csütörtökön veszünk Vandától végső búcsút. Az édesapja, a drága fiam, két évvel ezelőtt rákban hunyt el, akkor neki egy hatszemélyes kriptát alakítottunk ki. Most a lányát is mellette helyezzük végső nyugalomra"
– mondta a bulvárlapnak az idős asszony.
Richárd édesapja, István is megszólalt a Borsnak még korábban. Azt mondta, nagyon sajnálják Vandát, de nem hiszik, hogy a fia okozta a lány halálát.
A temetésre nem megyünk el, mert sokaktól kaptunk fenyegetést, pedig még be sincs bizonyítva, hogy valóban Richárd Vanda gyilkosa. Azon még gondolkodom, hogy koszorút küldjek-e"
– fogalmazott.
Ne küldjenek semmit, mert úgyis kocsira tennénk és visszajuttatnánk hozzájuk. Nem fogadunk el tőlük semmit, mert meggyőződésünk, hogy azt a mocskot nem véletlenül tartóztatták le. Hozzáteszem, Richárd családja nagyon szegény, még kenyérre sincs pénzük. Úgy gondoljuk, ha virágot vásárolnak, a rá valót biztos nem tisztességes úton szerezték"
– így reagált a lány nagymamája, hozzátéve: nem ismeri Richárd szüleit, egy szót sem beszéltek, és ez a jövőben sem lesz másképp, mert ő nem szeretne kapcsolatba kerülni velük. Úgy fogalmazott: a 22 éves férfit ők hozták világra, és ők nevelték fel.
Amikor Vandám még Somogyapátiban lakott Richárdnál, egyszer odamentem, és az utcán találkoztam a fiúval. Ott kérleltem, hogy hagyja békén az unokámat, a Facebookon pedig tiltsa le. Nem hallgatott a szép szóra"
– tette hozzá elcsukló hangon a gyászoló asszony.
A család már régóta aggódva figyelte Vanda és Richárd kapcsolatát, de hiába próbálták távol tartani őket egymástól, a lány újra és újra megkereste a fiút. Édesanyja abban bízott, hogy ha Szentlőrincen lakhat, legalább nem tűnik el a szemük elől, és közelebb marad hozzájuk, így került a pár a városba. Hiába, így sem tudták megakadályozni a tragédiát.
Olyan nekünk ez, mint egy villámcsapás. Eszembe jutnak az unokámról a szép emlékek. Anyák napjára is hozott nekem cserepes virágot. Azt mondta, az apukája helyett adja nekem. Vanda mindenféle virágot szeretett, a sírját is beborítjuk majd velük"
– magyarázta Gyöngyi, a nagymama.
A család számára a lánya halála óta minden nap elviselhetetlen teher.
Két nappal ezelőtt az édesanyja összeszedte minden erejét, és elment a patológiára, hogy utoljára láthassa a gyermekét. Gyöngyi azonban már erre sem volt képes: annyira maga alá temette a gyász, hogy elindulni sem tudott, még az autóba sem bírt beszállni. A temetés gondolata egyelőre felfoghatatlan számára, nem tudja, hogyan lesz ereje végigkísérni az unokáját az utolsó útján.
A fiam búcsúztatójára szinte nem is emlékszem. A koporsóját sem láttam. A többiektől tudom, hogy többen jelentek meg, mint ahány sír van a temetőben. Vandát is nagyon sokan szerették. A mi családunk köztiszteletben áll a környéken"
– tette hozzá az áldozat nagymamája.
