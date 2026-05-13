Nem mindennapi bolti lopás: az üveg Chardonnay testüregi motozás után kerül elő

Nem mindennapi lopás miatt intézkedtek a rendőrök egy michigani élelmiszerüzletben, ahol egy nő egészen bizarr módszerrel próbált meg eltulajdonítani egy üveg Chardonnay bort. Az eset gyorsan bejárta az internetet, sokakat egyszerre döbbentve meg és késztetve hitetlenkedő nevetésre. Sajtóinformációk szerint ugyanis a 48 éves nő először az üzletben fogyasztott alkoholt a reggeli órákban, majd egészségügyi ellátásra szorult. A történet azonban itt még korántsem ért véget – írta a Daily Star.

Senki nem hitte el először, hogy létezhet ilyen nem mindennapi lopás is

A nem mindennapi lopás részletei még a rendőröket is meglepték

Amikor a nő visszatért ugyanabba az üzletbe és ismét egy üveg Chardonnay-val távozott volna fizetés nélkül, akkor az alkalmazottaknak feltűnt a gyanús viselkedése, ezért megállították, azonban az eltűnt borospalackot elsőre nem találták meg nála.

A rendőrség későbbi vizsgálata során azonban kiderült, hogy a nő egy rendkívül szokatlan rejtekhelyet választott, ugyanis a bort saját testüregében próbálta elrejteni. Az eset miatt a hatóságok azonnal őrizetbe vették.

A nőnek egyébként nem ez volt az első kihágása, ugyanis több bűncselekmény miatt is eljárás indult már ellene, köztük kiskereskedelmi csalás, csempészés és birtokháborítás.

A történet azonban azért is vált különösen figyelemre méltóvá, mert nem ez az első olyan eset, amikor valaki meghökkentő módon próbált tárgyakat elrejteni a hatóságok vagy a biztonsági személyzet elől.

Korábban Brazíliában egy férfi került kórházba, miután egy két kilós súlyzó szorult a végbelébe, amelyet végül orvosi segítséggel kellett eltávolítani.

A michigani ügy azonban még így is kiemelkedik abszurditásával és jó ideig biztosan beszédtéma marad a helyiek körében.

Ahogyan arról az Origo is írt korábban, ezek mellett a történetek mellett más bűncselekmények is megtörténtek, mint például annak a férfinak az esete, aki lenyelt egy több millió forint értékű ékszert egy aucklandi ékszerüzletben. Az 1983-ban készített Fabergé-tojásra hat napot várt a rendőrség, mire átment a tolvaj szervezetén.