Dráma Németországban: autó gázolt halálra iskolába igyekvő gyerekeket

Borzalmas tragédia rázta meg az észak-rajna–vesztfáliai Dinslaken települést. Egy elszabadult gépkocsi hajtott bicikliző gyerekek közé, a balesetben két 12 éves kisfiú életét vesztette – közölték a német hatóságok.
A német rendőrség tájékoztatása szerint a dráma a reggeli órákban, iskolakezdés tájékán történt. Egy 47 éves nő egyelőre ismeretlen okból elveszítette uralmát a járműve felett, lesodródott az útról, és egyenesen a kerékpározó fiatalok közé rohant, akik éppen az iskolájukba tartottak. A gázolás után az autó három parkoló járműnek is nekicsapódott, mire megállt – adta hírül a Híradó.hu.

Autó gázolt halálra két 12 éves diákot Németországban Fotó: illusztráció/Pexels

Halálos áldozatokat is követelt a németországi gázolás

A balesetben két 12 éves fiú olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életüket már nem tudták megmenteni. Egy harmadik diák könnyebb sérülésekkel élte túl a tragédiát.

A rendőrségi szóvivő a Dpa német hírügynökségnek elmondta, a gázoló sofőr maga is súlyos sérüléseket szenvedett, az állapota miatt egyelőre nem volt lehetséges a kihallgatása, így a tragédia pontos körülményeit még nem tudták tisztázni. 

A hatóságok bevetették a súlyos közlekedési balesetek kivizsgálására szakosodott speciális munkacsoportot is.

A szörnyű jelenetnek több szemtanúja is volt, az ő kihallgatásuk és a szakértői vizsgálatok jelenleg is gőzerővel folynak.

