„Szétvágta az életemet” – megszólalt a bűnügyi felügyelet alá került RTL-es celeb

Hosszú hónapokig tartó kényszerű bizonytalanság után végre fellélegezhet Noé Viktor, akitől levették a hatósági nyomkövetőt. A színész-rendező kálváriája január végén kezdődött, amikor egy szlovákiai gyerektartási eljárásra hivatkozva, nemzetközi elfogatóparancs alapján állították elő Budapesten – írta a Blikk.hu. Az intézkedés abszurditását fokozta, hogy a magyar bíróság már korábban jogerősen kimondta: a kislánya kizárólagosan nála van elhelyezve, és egyik félnek sincs gyerektartási követelése a másikkal szemben. Ennek ellenére a művész 40 napra bűnügyi felügyelet alá került, és hónapokig nem hagyhatta el a főváros területét, ami nemcsak a magánéletét, de a karrierjét is komolyan megnehezítette.

Noé Viktor végre a kislányával töltheti a nyarat korlátozások nélkül

Fotó: MW - archív

Vége Noé Viktor kényszerfelügyeletének

A korlátozások feloldása végül váratlanul érkezett: mindössze két nappal a kiadatási tárgyalás előtt, minden előzmény nélkül megszüntették a kényszerintézkedéseket. Noé Viktor számára ez a fordulat egyfajta újjászületést jelent, hiszen a lábán lévő jeladó nemcsak fizikai szabadságában korlátozta, hanem méltatlan helyzetekbe is sodorta.

Előfordult olyan, hogy próbáról hívtak be, mert bejelzett a rendszer. Ott ültem, és egyszer csak közölték, hogy látják, hol vagyok, ne csináljak semmit. Ez megalázó volt. Volt, hogy el kellett hagynom a próbát emiatt, és vidéki munkák is kiestek a bűnügyi felügyelet miatt. Ez az egész szétvágta az életemet egy időre

– mondta el a színész. Most azonban, hogy a nyomkövető lekerült, a művész igyekszik visszatalálni a régi kerékvágásba. Az első útja egy budakeszi thai box-edzésre vezetett, de a legnagyobb kapaszkodót a tóparti házuk jelenti számára. A Sztárbox korábbi közönségkedvence azt tervezi, hogy a nyarat már nyugalomban, a kislányával együtt tölti a vízparton, közös sütögetésekkel és pihenéssel pótolva az elmúlt időszak kiesett pillanatait.