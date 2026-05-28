„Gyilkolhatok bárhol” – az interneten viking harcos volt, a bíróság előtt már csak megszeppent norvégként állt

Bilincs csörgött a tárgyalóteremben, amikor felfegyverzett őrök vezették be azt a férfit, aki korábban az interneten arról beszélt, hogy bárkit képes megölni. A norvég vádlott a bíróság előtt már korántsem tűnt félelmetes viking harcosnak. Az esetről a Bors közölt részleteket.

A norvég férfi az interneten legyőzhetetlen vikingnek képzelte magát, a bíróság előtt már jóval szerényebben viselkedett

Fotó: Gábor Zoltán/Bors

Norvég férfi miatt volt készültség Budapesten

Dag Andre Brendjord büntetőperét csütörtök reggel folytatták a Fővárosi Ítélőtáblán. A Budapesten élő 46 éves norvég férfit kéz- és lábbilincsben kísérték a tárgyalóterembe. A férfi hozzájárult ahhoz, hogy a sajtó nyilvánosságra hozza az arcát, minden szavát tolmács fordította.

A tárgyaláson egy kézzel írt levelet is felolvastak, amelyben azt kérte, hogy engedjék vissza Norvégiába, mert egészségügyi ellátásra van szüksége. A hatóságok szerint a norvég férfi korábban internetes videókban fenyegetőzött terrorcselekménnyel.

Gyilkolhatok bárhol!

– mondta az egyik felvételen.

A nyomozás során a rendőrök pedofil képeket is találtak nála, ezért gyermekpornográfia miatt is vádat emeltek ellene.

Az ügyészség 12 év szabadságvesztést kért rá. A vádlott korábban azt állította, hogy nem gondolta komolyan a fenyegetéseket, csupán a stresszt akarta levezetni az interneten közzétett videókkal. A Fővárosi Ítélőtábla végül elhalasztotta a tárgyalást, így az ügy későbbi időpontban folytatódik.

Vikingek a történelem tükrében

A vikingek nemcsak durván harcoltak, hanem brutálisan szórakoztak és kreatívan, de kegyetlenül gyilkoltak is. Legendák és regények szólnak a vikingekről, a rendelkezésre álló középkori források száma mégis elenyésző. Történészek abban egyetértenek: esetükben nem csupán agresszív, portyázó és kegyetlen harcosokról, hanem telepesekről, földművelőkről és kereskedőkről is beszélhetünk. Szó mi szó, a kivégzési módszereikben nem finomkodtak.