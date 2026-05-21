Vigyázzon! Ez a nyirokmasszőr egy csaló

Tavaly májustól sorra tettek feljelentést károsultak a Debreceni Rendőrkapitányságon ugyanazzal az üggyel kapcsolatban. A becsapott emberek szerint egy csaló nyirokmasszőrnek adta ki magát. Szolgáltatásaiért előleget kért, de a megbeszélt időpontokat rendre törölte vagy lemondta a rendőrség oldalán közzétett közlemény szerint.

Csaló nyirokmasszőr csalt ki milliókat emberektől Debrecenben

Fotó: Police.hu

Jó kis pénzt szedett össze a csaló nyirokmasszőr

A nő eleinte még próbálta menteni a helyzetet. Különböző magyarázatokat adott, újabb időpontokat ajánlott fel, és azt ígérte, pótolja az elmaradt kezeléseket, később azonban elérhetetlenné vált.

Sem az üzenetekre, sem a hívásokra nem reagált, és vissza sem hívta kiszemelt áldozatait.

A debreceni rendőrök nyomozni kezdtek az ügyben.

Eddig csaknem 30 olyan károsultat azonosítottak, akiktől a masszőr pár hónap alatt összesen mintegy 3 millió forintot csalt ki.

A nőt május 19-én 27 rendbeli csalás miatt hallgatták ki, és őrizetbe is vették. A rendőrök kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. A nyomozás adatai alapján nem kizárt, hogy vannak még olyan emberek, akiket ő csapott be, így nagyobbra duzzadhat a károsultak köre.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.



