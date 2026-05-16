Gyalog galopp Százhalombattán: videón, amint rolleresre támadt egy nyúl

Bizonyára sokunknak csalt mosolyt az arcára a brit humoristacsapat, a Monty Python Gyalog galopp című filmjének ikonikus jelenete, amikor Artúr király és lovagjai a Caerbannog-barlangnál találkoznak a szörnyeteggel. A filmben a fenevad nem más, mint egy fehér nyúl, amely előbb letépi egy gyanútlan lovag fejét, majd több vitézt is megöl. Nem lenne meglepő, ha ugyanez a jelenet játszódott volna le annak a férfinek a fejében is, akit nem mindennapi támadást ért a minap.

Földre vitt a nyúl egy elektromos rollerest Százhalombattán Fotó: AI illusztráció

Megdöbbentő videó készült a nyúltámadásról

A Tények mutatta be az a testkamera-felvételt, amelyen az látszik, amit egy mezei nyúl letarolt egy elektromos rollerest Százhalombattán, egy mellékúton. A mezőn futó állat gondolt egyet, majd egyenesen a fiatal férfi arcába ugrott és lelökte őt a járművéről.

A 35 kilométer/óra sebességgel haladó rolleres szerencsére védőfelszerelést és sisakot is viselt, így apróbb horzsolásokkal megúszta a karambolt. A nyúlnak sem esett baja: az ütközés után gurult egyet a földön, majd elszaladt. Egy szakértő szerint a mezei nyulak könnyen megijednek, ilyenkor akár öt méteres ugrásra is képesek.

Nyúl okozott rémületet a Tour de Hongrie mezőnyének

Azok után, hogy a második szakaszon egy őz keresztezte a kerékpárosok útját, a negyedik, szombati etapon egy nyúl szaladt át a szökevénycsoport és a főmezőny között. A tapsifüles ámokfutásáról videó is készült.