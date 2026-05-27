Vérnyúl támadott az éj leple alatt: a rolleres után itt az újabb áldozat – videó

A kártevők elleni küzdelem a közösségi médiában eddig főleg csapdákról, riasztókról és bosszankodó posztokról szólt. Most azonban egészen új szintre lépett a lakossági védekezés: egy nő olyan biztonsági kamerás felvételt osztott meg egy Facebook-csoportban, amelyen egy nyest után egy jóval nagyobb, szőrös alak bukkan fel a kerítésnél. Elsőre akár házőrző kutyának is tűnhetne, de nem az volt: a nyest nyomába egy mezei nyúl eredt. A jelenet után nem csoda, ha sokan már vérnyúlként emlegetik az elszánt állatot a Bors szerint.

Ne tévesszen meg senkit a mezőn békésen szaladgáló nyuszi. Lehet, hogy ő is egy vérnyúl Fotó: 123RF

Az állat nem hátrált meg, azonnal támadásba lendült:

felegyenesedett, majd határozottan nekirontott a ragadozónak.

A nyest, amelyet nem a félénk természetéről híres, láthatóan nem számított erre a fordulatra. A meglepett betolakodó inkább a menekülést választotta, a ragadozó villámgyorsan eltűnt az udvarból.

A százhalombattai „kamikaze” nyúl akciója friss emlék.

Ugye Ön is látta a videót, amely megmutatta, hogy egy vadnyúl olyan erővel csapódott neki egy elektromos rolleres férfinak, hogy az ember hatalmasat esett és megsérült? A szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy a mezei nyúl egyáltalán nem lassú, ártalmatlan kis állat: akár 75 km/órás sebességgel is futhat, egy-egy ugrása pedig az öt métert is elérheti. Ha megriad, hirtelen irányváltásokkal cikázik, szinte kiszámíthatatlan lövedékként mozog.

A mostani, nyestet megfutamító jelenet azonban egészen másról szól.

Ennél nem egy véletlen találkozás vagy rosszkor rossz helyen történt ütközés látható, hanem nagyon is határozott területvédés. A mezei nyulat sokan békés, fűevő állatként képzelik el, pedig veszélyhelyzetben komoly ellenfél lehet. Ha sarokba szorítják, vagy a kicsinyeit érzi veszélyben, erős hátsó lábaival nagy erejű rúgásokat mérhet a támadójára, és a mellső mancsaival is képes sérülést okozni.

A nyúlon túl? Nem, a nyúl az!

A kommentelők természetesen rögtön a Monty Python legendás gyilkos nyulát emlegették, és nem is kellett sok idő, hogy a felvétel alatt megjelenjen a „vérnyúl” kifejezés. Ez persze csak humoros túlzás, az viszont tény, hogy mostanában egyre több furcsa állatos jelenet kerül fel az internetre. A franciaországi, erjedt gyümölcsöktől dülöngélő őzek és a kolozsvári autók között cikázó vadak után most úgy tűnik,

a magyar nyulak is megérkeztek a maguk akciófilmjével.

A tanulság egyértelmű: a nyúl nem mindig az a békés, réten ugrándozó kis állat, amelynek elsőre gondolnánk. Ha pedig egy elszánt példány feltűnik az udvarban vagy az út szélén, jobb komolyan venni. Mert lehet, hogy csak átszalad előttünk – de az is lehet, hogy éppen rendet tesz a környéken.