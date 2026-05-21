Ogli G: Kicsavarták a karomat és felb*sztak a falra

Ogli G zenei pályája már javában épült, amikor 2001-ben letartóztatták. A vádak szerint egy bűnszervezet tagjaként védelmi pénzt követelt a Népstadion buszállomásán dolgozó vállalkozóktól, zsarolással is vádolták. Az előzetes letartóztatás, majd az azt követő 27 hónapos börtönidő teljesen felforgatta a gengeszterrapper életét – írta meg a Blikk.

Börtönéveiről mesélt Ogli G (illusztráció, MI–generált kép)

A rapper a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Venyige utcai fogházában töltötte büntetését, ahol a bezártság, a kiszolgáltatottság és a börtön kemény világa lelkileg is megtörte.

Ezek az élmények később a dalaiban is visszaköszöntek, egyik szövegében például így idézte fel a rácsok mögött töltött éveket:

"Faggatott a rendőr, de én nem mondtam semmit. Oltogattuk egymást, röviden csak ennyi. Nem sz*rozott sokat tünés a pics*ba. Olvasd el jogaidat, és húzzál a zárkádba. Kattant a bilincs, elvezettek szépen.

Átb*sztak a Venyigébe, hol megtörtént a csoda. Testi kényszer, kiabálta a marha. Kicsavarták a karomat és felb*sztak a falra.

Azt mondta itt ő főnök, menősködött veréb, még nem tudta, hogy ezért leszakítom a fejét. Így teltek a napok megismertek a rabok. Kamáztak, mert levágták, hogy nem rossz gyerek vagyok."

A börtönévek alatt Ogli G gengszterrapper nemcsak a szabadságát veszítette el, hanem a zenei pályája is derékba tört.

A TKO éppen sikeres időszakát élte, a formáció azonban ezután végleg széthullott, és sokáig úgy látszott, hogy a rapper számára nincs visszaút a zenei életbe. A legnehezebb időszakban mégis voltak mellette olyan emberek, akik kapaszkodót adtak neki. Közéjük tartozott az az ember, aki fontos szerepet játszott abban, hogy újra talpra tudjon állni.

Kertész Gyula, az egyik mentorom, a mai napig jó barátom. Ő emberileg formált engem, hogy a világhoz jobban tudjak alkalmazkodni. Mert azért régen egy nagyon más világot éltünk, most már sokat változott a minden. Régen az alvilág azért elég durva volt Budapesten, illetve egész Magyarországon szerintem, és hát én bele is csöppentem elég szépen"

– mesélte a Borsnak a rapper.

A börtönből való szabadulása után Ogli G már nem ugyanazt az utat akarta folytatni, amely korábban meghatározta a pályáját.

A sötétebb, keményebb gengszterrap-világ helyett könnyedebb, bulisabb hangzást választott, ez a váltás pedig új lendületet adott a karrierjének.

A közönség gyorsan ráérzett az új irányra, a rapper pedig ismét megtalálta a helyét a zenei életben.

Aztán van még egy figura, akit szeretnék kiemelni, ő pedig Big Money. A börtön utáni karrieremkor jelent meg, és végig kísérte egy darabig az életemet. Nagyon sokat változtam az ő jószíve miatt, és nagyon-nagyon szerettem őt mint barátomat, és nagyon sokat jelentett az ő barátsága is, és ez mind hatással volt a zenei életemre is. A gengszterrapből éltem azelőtt: utána egy bulizósabb és egy jókedélyű stílusra váltottunk. Az első ilyen zene a High Rollers volt, amin már nagyon érezhető volt az új hangulat. A High Rollers volt a karrierem egyik csúcsa"

– részletezte a celeb.