Magánlaksértés és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség egy ötvenes éveiben járó, siófoki férfi ellen. Közte és a szomszédja között régóta rossz volt a viszony, de a helyzet akkor romlott meg igazán, amikor a férfi nemcsak a száját, hanem az öklét is használta. A Sonline.hu idézte fel a tavaly októberi eseményt. Szomszédja a férfi kerítéssel el nem választott telken álló házához lépett, és a nyitott ablakon keresztül egyszerűen beköpött és hazament.

Beköpött az ablakon, megismerte a szomszéd öklét (illusztráció, MI-generált kép), forrás: Sonline.hu

Megemelte az öklét a dühös szomszéd, most megbünhődhet érte

A férfi ettől olyan ideges lett, hogy bekopogott a szomszédhoz. A köpködő csak résnyire nyitotta ki az ajtót, de visszazárni már nem tudta. A férfi ugyanis azzal a lendülettel, hogy meglátta, megragadta a kilincset, és nagyon erősen belökte az ajtót, majd megindult a hátráló szomszédja felé. Először arcon ütötte, majd ököllel többször is a mellkasába és vállába ütött. Még veszekedtek, majd a férfi – mint aki jól végezte a dolgát – egyszerűen elsétált.

A megtámadott férfi könnyebb, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség a vádiratában pénzbüntetés kiszabását indítványozta a bűncselekményt beismerő férfival szemben.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.