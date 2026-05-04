Eltűnt Vlagyimir Putyin – itt az európai hírszerzés leleplezése

Mérgező fűszereket találtak – ne egye meg, ha ilyet vásárolt!

Kiderült, hogy mi történt a Budapesten eltűnt olasz zenésszel

Véget ért a napok óta tartó bizonytalanság, miután sikerült kideríteni, mi történt a Budapesten nyomtalanul eltűnt fiatal dobossal. A hatóságok és a család nagy erőkkel keresték a férfit, ám a legfrissebb hírek szerint végre előkerült az olasz zenész.
Ahogy azt korábban már többször megírtuk, az eset május elsején kezdődött, amikor Davide Lucchelli a Városliget környékén, egy zenekari vitát követően elszakadt társaitól és nem jelent meg az együttes esti koncertjén. A barátok és az Oggetto Sconosciuto zenekar tagjai aggódtak, mivel a Liuk becenéven ismert olasz zenész telefonja elérhetetlenné vált és attól tartottak, hogy bűncselekmény áldozata lett vagy akarata ellenére vitték el a helyszínről.

Megtalálták az olasz zenészt, aki eltűnt Budapesten
Fordulat az olasz zenész ügyében

Az eltűnt dobos körözése bekerült a Schengeni Információs Rendszerbe, így az olasz hatóságok által indított eljárást a magyar rendőrök is látták és azonnal felvették a fonalat – tájékoztatta az Origót a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Bár az olasz nagykövetség a XIV. kerületi rendőrkapitányságon is hivatalos bejelentést tett az eltűnés ügyében, a hatóságoknak – szerencsére – nem maradt dolga az eset kapcsán. A nagykövetség ugyanis jelezte, hogy a családnak sikerült felvennie a kapcsolatot a fiatalemberrel, aki jól van, így a nemzetközi körözést visszavonták.

Schengeni Információs Rendszer: (SIS) Európa legnagyobb biztonsági és határigazgatási célú informatikai rendszere, amely a belső határok eltörléséből és a külső határok megszigorított ellenőrzéséből eredő biztonsági kockázatokat hivatott kezelni, elsősorban a hatékony adatmegosztás eszközével. Lehetővé teszi a bűnüldöző hatóságok, a határőrizeti szervek és az európai uniós ügynökségek számára az információk megosztását és az operatív együttműködés támogatását, biztosítva ezzel az EU magas szintű biztonságát.

 

