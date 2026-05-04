Kiderült, hogy mi történt a Budapesten eltűnt olasz zenésszel

Ahogy azt korábban már többször megírtuk, az eset május elsején kezdődött, amikor Davide Lucchelli a Városliget környékén, egy zenekari vitát követően elszakadt társaitól és nem jelent meg az együttes esti koncertjén. A barátok és az Oggetto Sconosciuto zenekar tagjai aggódtak, mivel a Liuk becenéven ismert olasz zenész telefonja elérhetetlenné vált és attól tartottak, hogy bűncselekmény áldozata lett vagy akarata ellenére vitték el a helyszínről.

Megtalálták az olasz zenészt, aki eltűnt Budapesten

Fotó: Vojtech Okenka / Pexels.com

Fordulat az olasz zenész ügyében

Az eltűnt dobos körözése bekerült a Schengeni Információs Rendszerbe, így az olasz hatóságok által indított eljárást a magyar rendőrök is látták és azonnal felvették a fonalat – tájékoztatta az Origót a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Bár az olasz nagykövetség a XIV. kerületi rendőrkapitányságon is hivatalos bejelentést tett az eltűnés ügyében, a hatóságoknak – szerencsére – nem maradt dolga az eset kapcsán. A nagykövetség ugyanis jelezte, hogy a családnak sikerült felvennie a kapcsolatot a fiatalemberrel, aki jól van, így a nemzetközi körözést visszavonták.