Embert akart ölni két drogos a Rómaifürdő HÉV-megállóban

Szerdán, a Fővárosi Törvényszéken folytatódott a tárgyalása annak a két vádlottnak, akik az ügyészség szerint 2023. októberében embert akartak ölni a Rómaifürdő HÉV-állomáson. Tervük kis híján sikerült, egy férfit félholtra vertek és rúgostak, a közbeavatkozó járókelőket a tanúk szerint meg akarták szúrkálni és meg is ütötték– adta hírül a Bors.

Balhé a HÉV-megállóban: két drogos embert akart ölni, most bíróság előtt felelnek tettükért

Bedrogozva őrjöngtek, embert akartak ölni a vádak szerint

A vádirát alapján Krisztofer és társa kábítószertől és alkoholtól befolyásolt állapotban találkoztak egyikük barátnőjével a HÉV-állomáson, ahova odahívták a sértettet, Attilát is. Hamarosan vita támadt a felek között, Krisztofer megütötte Attilát és a vádlott társa is bekapcsolódott a bántalmazásba.

Attila a földre kerülve már magatehetetlen volt, ekkor a vádlottak a fejét rúgdosták, majd átkutatták a zsebeit. Az esetet több szemtanú is látta, többen szerdán a tanúk padján mesélték el a történteket.

Fodrászhoz ment, pokoli szituációba került

Az egyik tanú elmondta, épp a fodrászhoz tartott, amikor meglátta a jelenetet, hogy az elkövetők a földön fekvő Attilát rúgdosták, miközben a férfiból dőlt a vér. Ekkor rászólt a támadókra, hogy fejezzék be a bántalmazást.

Krisztofer ekkor a járókelőre is rátámadt, ököllel arcon ütötte.

A férfi így mesélte el a történetet:

Éppen a fodrászomhoz mentem, amikor megláttam, a verekedést és a vérző arcú férfit. Amikor szólni mertem, akkor a két férfi rám is rám támadt. Az egyikük valamilyen éles tárggyal nyakon akart szúrni, de a kezemmel elhárítottam az ütést. Ezután menekültem a fodrászatba, ahol a fodrászom is a segítségemre sietett. Ő próbálta nyugtatni a két férfit, de semmi sem használt, fékezhetetlenek voltak. Ott is többször meg akart szúrni, de nekem sikerült elhajolnom…

– emlékezett vissza a tanú.

Hozzátette:

Az, aki le akart szúrni azt mondta, hogy ő bármikor leszúrhat, maximum tíz évre börtönbe kerül, leüli és kint is van. Az volt a bajuk, hogy szólni mertem, amikor láttam a verést

– mondta a bíróságon a férfi.

A fodrász a tanúk padján azt mondta, ő nem látott szúró-vágó eszközt a támadóknál, de azt elismerte: a két vádlott nagyon agresszív volt, amely a rendőrségnek átadott kamerafelvételeken is látszik.