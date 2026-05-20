Döbbenetes: körzővel akarta felvágni az ereit egy ercsi diák

Újabb aggasztó öngyilkossági kísérlet történt az ercsi Eötvös József Általános Iskolában, ahol múlt pénteken egy diák egy körzővel sebesítette meg a saját karját. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a tanulót stabil állapotban, könnyebb sérülésekkel szállították kórházba – írta a Blikk.hu.

Öngyilkos szándék állhat az ercsi sérülés háttérben

Körzővel akart öngyilkos lenni a diák

Idén ez már a harmadik olyan eset az intézményben, amikor egy tanuló kárt tett vagy megpróbált kárt tenni magában. A helyszínre érkező rendőrök értesítették az illetékes családsegítő szolgálatot, de az önbántalmazás miatt rendőrségi eljárás nem indult. Gólics Ildikó, Ercsi polgármestere a közösségi oldalán reagált a helyi csoportokban terjedő hírekre.

Elismerte a kórházba szállítás tényét, de hozzátette, hogy szerinte a lakosság félretájékoztatása zajlik, és állítása szerint „vér nem folyt”.

A képviselő-testület ugyanakkor már az év elején tárgyalt arról, hogy az iskolában megszaporodtak a verekedések, a rongálások és a pedagógusokkal szembeni verbális konfliktusok. Az iskola igazgatója korábban kamerarendszer kiépítését kérte az önkormányzattól, mivel a problémák gyakorisága és intenzitása meghaladja az intézmény jelenlegi erőforrásait és eszköztárát.

Az önkormányzat keddi közleménye szerint már zajlik a kamerarendszer felmérése, emellett szervezetfejlesztő szakemberekkel egyeztettek, és kiégés elleni tréninget ajánlottak fel a tantestületnek.

A városvezetés hangsúlyozta, hogy az iskola fenntartója a Dunaújvárosi Tankerületi Központ, de a helyzet megoldása érdekében a jövőben Lannert Judit oktatási és gyermekügyi minisztert is megkeresik.

A múlt pénteki eset nem elszigetelt, az év elején rövid időn belül két másik krízishelyzet is kialakult az iskolában.

Januárban egy bántalmazott diák a kapucnijánál fogva akasztotta fel magát az osztálytermi fogasra, ahonnan a társai azonnal leszedték. Fizikai sérülés nem történt, de a mentők kórházba szállították, és az ügyben rendőrségi vizsgálat indult. Februárban egy másik tanuló öngyilkossági szándékot jelzett az egyik pedagógusnak, akinek a gyors értesítése miatt a mentők időben kiérkeztek, így a tényleges kísérletet megelőzték. A Dunaújvárosi Tankerületi Központ a korábbi eseteknél közölte, hogy a hatályos protokoll szerint jártak el, a mostani, körzős incidenssel kapcsolatos újságírói megkeresésekre azonban eddig nem reagáltak.