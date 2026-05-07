Késsel támadt a rendőrökre a komádi férfi, eldördült a szolgálati fegyver

A Debreceni Törvényszék előtt kell felelnie annak a férfinak, aki ellen emberölés előkészülete és felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak miatt emelt vádat az ügyészség – írta a Haon.hu. A drámai események 2025 novemberében, Komádiban kezdődtek, amikor az elkövető édesanyja kétségbeesésében rendőrt hívott fiához, aki öngyilkossággal fenyegetőzött. A helyszínre érkező mentők és a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság munkatársai az utcán találtak rá a zavart állapotban lévő férfira, aki egy 18 centiméteres kést szorongatva várt rájuk.

Az öngyilkosjelölt férfi kést rántott a rendőrökre

Öngyilkosságból indult, rendőrtámadás lett belőle

A vádlott agresszív fellépése azonnal feszültséget szült: előbb feleségét akarta látni, majd mindenkit megfenyegetett, aki a közelébe merészkedett. Amikor az egyik rendőr felszólította, hogy dobja el a fegyvert, a férfi ellenszegült, és „mindenkit megölök” felkiáltással, támadólag megindult az egyenruhások felé.

A helyzet súlyosságát látva az intézkedő rendőr őrnagy elővette szolgálati lőfegyverét, és egy figyelmeztető lövést adott le a levegőbe. A lövés hatására a támadó megtorpant, de a kést ekkor már a saját nyakához szorította, és hátrálni kezdett.

Bár a rendőrök folyamatosan próbálták meggyőzni az együttműködésről, a férfi továbbra is önmagával és a környezetével szemben is erőszakosan lépett fel. A patthelyzetet végül az egyik rendőr úgy oldotta meg, hogy elektromos sokkolót vetett be a férfi ellen. Az ártalmatlanított vádlottat megbilincselték, majd a berettyóújfalui kórházba szállították, jelenleg pedig a törvényszék előkészítő ülésén dől el az ügyének folytatása.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.