Fejbe lőtte magát egy biztonsági őr, aki éppen egy magyar katonai bázison volt szolgálatban

A jutai katonai objektumban dördült el a lövés hétfő hajnalban, amikor egy biztonsági őr szolgálat közben maga ellen fordította fegyverét. Az öngyilkosságot megkísérlő férfi az állán keresztül lőtte fejbe magát – közölte a Sonline.hu.

Szolgálati fegyverével akart öngyilkosságot elkövetni a jutai katonai állomáson

Az öngyilkosság a jutai bázison történt

A Somogy vármegyei hírportál információi szerint az objektum őrzésével megbízott férfi szolgálatban volt, amikor az álla alá helyezte szolgálati fegyverét és elsütötte azt. A lövés következtében súlyos fejsérülést szenvedett. A biztonsági őrt kórházba szállították, ahol jelenleg is kezelik, életét gépek segítségével próbálják megmenteni.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy közigazgatási eljárást nem indítottak az ügyben, mivel haláleset nem történt.

A nyugdíjazását nem tudta elfogadni

Sajtóértesülések szerint a férfi mély lelki válságba kerülhetett, mert nem tudta elfogadni közelgő nyugdíjazását. A tragikus eset az MH LMVIK 12. Radar Század jutai bázisán történt, amely működő katonai objektum Somogy vármegyében.

A születésnapja után néhány nappal lőtte fejbe magát egy férfi a pécsi lőtéren

Elképesztő tragédia történt április 26-án, vasárnap. Egy 43 éves férfi a fejéhez emelte fegyverét a pécs-vasasi lőtéren, majd tüzelt. Úgy tudni, nehéz időszakon ment keresztül.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.