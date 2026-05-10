Nem akárhol akarta magát megölni egy magyar férfi

Egy gyalogos hívta telefonon a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy bejelentést tegyen arról, egy férfi öngyilkosságra készül a veszprémi völgyhídnál a Veol.hu információi szerint.

Öngyilkossági kísérlet maradt

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Öngyilkossági kísérlet maradt

A rendőrök azonnal teljes szélességében lezárták a viaduktot, emiatt a környéken nagy dugó alakult ki. A hős rendőröknek hála a férfit sikerült biztonságba helyezni. Mentőt hívtak hozzá. A helyszíni ellátása után kórházba vitték.

Ez is érdekelheti: 30-an kerültek kórházba, mind ugyanabban az étteremben ettek

Vörös beavatkozási tervet léptettek életbe éjszaka, miután egy rendezvényen többen rosszul lettek. A feltételezett ételmérgezés miatt harminc embert vittek kórházba, az éttermet pedig bezáratta a hatóság. Részletekért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.