Nem fogja elhinni, hogy milyen állapotban hagyták a Kossuth teret a tiszások – galéria 

Putyin megalázta az egész EU-s diplomáciát – nem is akárhogyan

Nem akárhol akarta magát megölni egy magyar férfi

1 órája
Egy időre leállították a forgalmat a veszprémi völgyhídon, mert egy férfi felmászott a viaduktra. Öngyilkos akar lenni, le akart ugrani, megállították.
bejelentés

Egy gyalogos hívta telefonon a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy bejelentést tegyen arról, egy férfi öngyilkosságra készül a veszprémi völgyhídnál a Veol.hu információi szerint

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Öngyilkossági kísérlet maradt

A rendőrök azonnal teljes szélességében lezárták a viaduktot, emiatt a környéken nagy dugó alakult ki. A hős rendőröknek hála a férfit sikerült biztonságba helyezni. Mentőt hívtak hozzá. A helyszíni ellátása után kórházba vitték.

Vörös beavatkozási tervet léptettek életbe éjszaka, miután egy rendezvényen többen rosszul lettek. A feltételezett ételmérgezés miatt harminc embert vittek kórházba, az éttermet pedig bezáratta a hatóság. Részletekért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

 

 

