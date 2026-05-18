Öngyilkosság miatt vonultak ki a rendőrök a veszprémi hídhoz

Megrázó esemény történt hétfőn a veszprémi völgyhídnál, ahol egy középkorú férfi vesztette életét. Az öngyilkosság miatt a reggeli órákban rendőrök és más hatósági egységek jelentek meg a viadukt környékén, ami azonnal felkeltette a helyiek figyelmét. A tragédia híre gyorsan elterjedt a városban, hiszen a veszprémi viadukt az egyik legismertebb helyszín a térségben. Úgy tudni, az elhunyt férfi Várpalota környékéről származott – írta a Veol.hu.

Öngyilkosság a veszprémi viaduktnál

A rendőrség megerősítette, hogy a férfi a helyszínen életét vesztette. A hatóságok tájékoztatása szerint az eset körülményeit közigazgatási eljárás keretében vizsgálják.

A viadukt az elmúlt években több hasonló tragédia helyszíne is volt, ezért a mostani eset különösen megrázta a helyi közösséget. A környéket a helyszínelés idejére részben lezárták.

A szakemberek hosszú ideje hangsúlyozzák, hogy a lelki krízishelyzetekben rendkívül fontos a gyors segítségkérés és a támogató környezet szerepe. Aki úgy érzi, hogy kilátástalan helyzetbe került, vagy segítségre van szüksége, anonim módon, a nap 24 órájában hívhatja a Telefonos Lelki Elsősegély-szolgálatot a 116-123-as számon, ahol képzett szakemberek nyújtanak támogatást.

