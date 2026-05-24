Elképesztő büntetőügybe keverte magát és családtagjait a Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke – derült ki a Zaol.hu cikkéből. A férfi vádlottként a Zalaegerszegi Törvényszék előtt felel több százmillió forintos, üzletszerűen elkövetett csalás miatt. A roma önkormányzati szerepköre miatt a férfi elhitette magáról, hogy befolyásos, kiterjedt politikai és üzleti kapcsolatokkal rendelkezik, ezért befolyásolni tud állami és uniós pályázatokat. A helyzet az, hogy nem tudott megtenni semmi ilyesmit, a rábízott pénzt és vagyontárgyakat ellenben a sajátjaként használta.

Hihetetlen összegek folytak át a roma önkormányzati elnök kezén, repkedtek a százmilliók

Festmények, karórák, ingatlanok landoltak a roma önkormányzati elnöknél

Az ügy I. rendű vádlottja, a volt önkormányzati elnök 2021 és 2023 nyara között keresett meg vagyonos személyeket, hogy tőlük minél nagyobb összegeket szerezzen meg, összesen 5 embert sikerült megtévesztenie.

2021 őszén egy hévízi sértettnek ajánlotta fel, hogy segít az ingatlanja eladásában. Összeismertette az állítólagos vevővel, a II. rendű vádlottal, majd 15 millió forintnyi készpénzt és 45 millió forintnyi műtárgyat, festményeket ajánlottak fel vételárként. Az üzlet létrejött és hamarosan továbbértékesítették az ingatlant. A sértett 5 millió forintot kapott, a festmények összesen további 13 milliót értek. A nőnek összesen 55 millió forintos kárt okoztak.

A roma önkormányzati elnök azzal tévesztett meg több embert is, hogy belügyminisztériumi támogatást tud intézni neki. Magára vállalta az ehhez szükséges gazdasági társaságok alapításával járó feladatok elvégzését, ehhez pedig 10 millió forintot kért. Ebben az ügyben végül összesen 200 millió forintot tudott legombolni a sértettekről, ebből 70 millió forint térült meg.

Szerették a Rolexet

A csalók körében közkedvelt a luxuskarórák adás-vétele: ezen tárgyaknak változékony és gyakran nehezen meghatározható az ára a másodpiacon, kis helyen is elférnek és rendkívül drágák.

Ezt használta ki a IV. rendű vádlott, aki 2022 májusában ismerkedett meg egy vecsési luxusóragyűjtővel, és azt a látszatot keltette, hogy értékesíteni tudná a rendkívül drága karórákat.