Egyetlen perc alatt nyolcmillió forintot raboltak el a balatoni asszonytól

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei által közzétett tényállás szerint az online csalás bűncselekményének mechanizmusa a pszichológiai nyomásgyakorlásra épült. Az elkövetők egy neves hazai bank biztonsági munkatársainak adták ki magukat és azzal a riasztó információval keresték meg a balatoni nőt, hogy a számláján illetéktelen, gyanús pénzmozgást észleltek – írta a Veol.hu.

Rohamos sebességgel terjed az új online csalás

Fotó: Pexels (Illusztráció)

Így szedte újabb áldozatát az online csalás

A megfélemlített és sürgetett áldozat ahelyett, hogy megszakította volna a vonalat és közvetlenül a saját pénzintézeténél ellenőrizte volna az állítások valóságtartalmát, feltétel nélkül hitt a magabiztosan fellépő csalóknak. A telefonos instrukciókat követve belépett a netbanki felületére, majd a hívók határozott kérésére letöltött egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást a készülékére. Ezzel a végzetes lépéssel önként nyitott szabad utat a bűnözőknek, akik a megszerzett kódok segítségével azonnal átvették az irányítást a számlája felett és egyetlen perc leforgása alatt nyolcmillió forintot utaltak el ismeretlen helyre.

A rendőrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiberbűnözők naponta akár több száz alkalommal is megkísérelnek hasonló, telefonos és internetes eszközöket kombináló támadásokat indítani a magyar lakosság ellen.

A bűnszervezetek módszerei folyamatosan finomodnak, a legújabb trükkök pedig a banki terminológia pontos használatával tökéletesen alkalmasak arra, hogy megtévesszék a feszült helyzetbe hozott, megijesztett ügyfeleket.

A tudatosság és a gyanakvás az egyetlen hatékony védelem

A hatóságok nyomatékosan figyelmeztetnek arra, hogy a pénzintézetek hivatalos munkatársai soha, semmilyen körülmények között nem kérik az ügyfeleket titkos jelszavak, bankkártya-adatok vagy SMS-ben érkező jóváhagyó kódok telefonos diktálására és végképp nem szólítanak fel ismeretlen szoftverek vagy programok telepítésére. Kiemelten fontos, hogy a közlekedő levelek vagy telefonhívások esetében figyeljünk az intő jelekre, például a magyartalan megfogalmazások, a helyesírási hibák vagy az idegen hangzású, gyanús linkekre, amelyek szinte minden esetben bűnözők jelenlétére utalnak. Idegen helyről érkező felkéréseknek pedig soha ne tegyünk eleget és magánjellegű banki adatainkat szigorúan tartsuk meg magunknak.

Amennyiben bárkiben felmerül a gyanú, hogy csalók próbálkoznak nála, haladéktalanul szakítsa meg a kapcsolatot és értesítse a hatóságokat az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon!

A nyomozás sikerét és a tettesek felderítését jelentős mértékben segíti, ha az áldozatok vagy a megkeresett állampolgárok elmentik és a hatóságok rendelkezésére bocsátják a hívó telefonszámát, az üzenet pontos szövegét, a hívás pontos időpontját, illetve minden olyan digitális paramétert, amely nyomravezetőül szolgálhat a kibertérben bujkáló elkövetők azonosításához.