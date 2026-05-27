Ítéletet hoztak a férfi ügyében, aki a TikTokon fenyegetőzött Orbán Viktor megölésével

A Szekszárdi Törvényszék ítéletet hirdetett annak a férfinak az ügyében, aki tavaly nyáron sokkoló felvételeket osztott meg az interneten. A vád szerint az elkövető 2025. június 10-én bölcskei otthonában az édesapja telefonjával két olyan videót is készített, amelyekben az akkori kormányfő, Orbán Viktor megölését helyezte kilátásba. A felvételeket ezt követően a nagy nyilvánosság elé tárta, és feltöltötte TikTok felületére – számolt be a Teol.hu.

Nem jogerősen 1 év 9 hónap börtönbüntetésre ítélték az Orbán Viktor megölésével fenyegetőző férfit

Orbán Viktor megöléséről beszélt

A fenyegető videókra egy állampolgár lett figyelmes, aki azonnal bejelentést tett. A rendőrök a nyomok alapján gyorsan eljutottak a férfi lakhelyére, ahol házkutatást tartottak.

Az egyenruhások a helyszínen egy kovácsoltvas kardot, valamint különböző elektronikai eszközöket foglaltak le.

A nyomozás során kiderült, hogy a vádlott nemcsak a nyilvánosságra hozott felvételeket készítette el: a telefonján további olyan videókat találtak, amelyekben Orbán Viktor likvidálásáról beszélt. Ezekben a férfi kijelentette, hogy maga vállalkozik a gyilkosságra, és erre másokat is aktívan buzdított.

Elítélték a fenyegetőzőt, de fellebezett

A Szekszárdi Törvényszék emberölés előkészülete miatt

1 év 9 hónap börtönbüntetésre ítélte a vádlottat, azonban a büntetés végrehajtását 2 év 2 hónap próbaidőre felfüggesztette.

A bíróság a próbaidő tartamára elrendelte a férfi pártfogó felügyeletét is. Ennek értelmében köteles távol tartani magát a sértettől, és szigorúan megtiltották neki, hogy a közösségi portálokon ölésre vagy gyűlöletkeltésre buzdító tartalmakat tegyen közzé. Ráadásul az internetet is kizárólag a saját tulajdonát képező telefonján keresztül érheti el.

A hatóságok emlékeztettek: tavaly január 1-jén lépett hatályba az online agresszió visszaszorítását célzó törvény. Ez szigorúan tiltja, hogy bárki nagy nyilvánosság előtt, az interneten olyan bejegyzést, szöveget, képet vagy videót tegyen közzé, amellyel egy konkrét személy halálát kívánja, vagy erőszakos, halált okozó cselekményre irányuló szándékot fejez ki.

A bölcskei férfi a letartóztatása után azzal védekezett, hogy családi tragédiák miatt készítette a megdöbbentő videókat.

Az ítélet egyelőre nem jogerős. A kihirdetést követően a vádlott és védője a bűncselekmény minősítésének megváltoztatása érdekében fellebbezést jelentett be, míg az ügyész 3 munkanap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.