„Gyilkoljatok, de szépen tegyétek!” – Lefaragták az Orbán Viktort is halállistára tevő csoport büntetését

Jelentősen megváltoztatta a Fővárosi Ítélőtábla a Posta Imre és társai ellen indult büntetőügy elsőfokú ítéletét. A bíróság keddi döntésével az első-, másod-, harmad- és ötödrendű vádlottak terhére rótt, az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló államellenes bűncselekményt csupán előkészületnek minősítette. A radikális csoport többek között Orbán Viktor miniszterelnök és más vezető politikusok likvidálását tervezte, amely kapcsán az ötödrendű vádlottat 33 rendbeli emberölés előkészületének bűntettében is bűnösnek mondták ki, míg a heted- és nyolcadrendű vádlottaknak kiskorú veszélyeztetése miatt is felelniük kellett – írta a Feol.hu.

Fotó: PoliceHungary - youtube

Drasztikus enyhítés a „halálos ítéleteket” osztogató PI-kör perében

A Fővárosi Ítélőtábla keddi döntésével jelentősen enyhítette a magát Magyarok Felelős Nemzeti Kormányának nevező radikális csoport tagjainak büntetését. A csoport vezetője, Posta Imre elsőfokon még 5 év fegyházat kapott alkotmányos rend elleni szervezkedés és 33 rendbeli emberölés előkészülete miatt.

Az ítélőtábla ezt most 2 év 6 hónap börtönbüntetésre enyhítette és a döntés az ő, valamint a másodrendű vádlott esetében jogerőre is emelkedett.

A másodrendű vádlott büntetését 1 év 6 hónapra mérsékelték, a harmad- és ötödrendű vádlottak felfüggesztett szabadságvesztést kaptak, míg a hatod- és hetedrendű vádlottak büntetését közérdekű munkára szigorították. Négy vádlott esetében az eljárás a Kúrián folytatódik.

Orbán Viktor és Müller Cecília is szerepelt a kivégzendők listáján

A PI-kör sajátos, államellenes struktúrát épített ki:

az állami berendezkedést lemásolva saját „bírói” és „végrehajtó” hatalmat hoztak létre, sőt új alkotmányt is fogalmaztak.

A csoport 2021 szeptemberében a Fejér vármegyei Kulcson tartott gyűlést, amelyről többórás videófelvétel is készült. Posta Imre ezen a fórumon olyan döbbenetes utasításokat adott követőinek, mint a „Gyilkoljatok, de szépen tegyétek!”, a felhívásra pedig többen jelentkeztek is végrehajtónak.

Az internetre is felkerült felvételen részletesen felsorolták azokat a közéleti szereplőket, akiket az első körben akartak kivégezni.

A halállistán Orbán Viktor miniszterelnök mellett olyan politikusok és közszereplők nevei szerepeltek, mint Gyurcsány Ferenc, Dobrev Klára, Toroczkai László, Szijjártó Péter, valamint Müller Cecília.

A vezetők elvakultságát jelzi, hogy Posta Imre a Nemzetbiztonsági Hivatal vezetőinek egyenesen „dupla halált” szánt, Rogán Antal nevét pedig hiányolta a listáról.