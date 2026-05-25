Tört-zúzott, őrjöngött egy férfi a dohánybolt előtt, miközben véresre verte élettársát

Egy brutális támadás ügyében tartanak előkészítő ülést kedden az Esztergomi Járásbíróságon, ahol egy férfi testi sértés és más bűncselekmények miatt ül a vádlottak padjára. A vádirat szerint az elkövető 2024. március 19-én, délután támadt rá élettársára egy közös italozás után Tokod egyik dohányboltja előtt, majd őrjöngeni, törni-zúzni kezdett – írja a Kemma.hu.

Félholtra verte élettársát egy őrjöngő férfi az egyik tokodi dohánybolt előtt, a bíróság előtt semmi jóra nem számíthat

Fotó: Illusztráció/123RF

Bezúzta a dohánybolt üvegét az őrjöngő férfi

Az egyelőre nem világos, hogy minek a kapcsán indult a szóváltás a felek között, de a következő percekben megdöbbentő jelenet bontakozott ki a dohánybolt előtt. A vádlott előbb lökdösni kezdte az élettársát, majd arcon ütötte ököllel, és a földre kerülő áldozatot ott teljes erőből megrúgdosta. Ekkor avatkozott közbe a dohánybolti eladó, de az őrjöngő férfi elrántotta tőle a sértettet.

A vádlott ekkor tovább rángatta az asszonyt, a rendőrök pedig már úton voltak. Az őrjöngő férfi ekkor betörte a dohánybolt ablakát, emiatt 94 ezer forintnyi jár keletkezett, ami azóta sem térült meg.

Az ütlegelés áldozatának több duzzanat alakult ki az arcán, a bordája eltört, emiatt 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. Az ügyben kedden előkészítő ülést tart a bíróság.

