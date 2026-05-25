Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor személyesen tette közzé a nyílt levelet Orbán Anitához!

Fontos!

Lemondott Lázár János

dohánybolt

Tört-zúzott, őrjöngött egy férfi a dohánybolt előtt, miközben véresre verte élettársát

33 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy férfi bestiális kegyetlenséggel verte el élettársát Tokod egyik dohányboltja előtt. Az őrjöngő elkövető eközben tört-zúzott, végül a rendőröknek kellett megfékezniük. Ügye az Esztergomi Járásbíróság elé került, ahol szigorú büntetésre számíthat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dohányboltőrjöngesztergomi járásbíróságőrjöngővádirattárgyalástesti sértésvádlott

Egy brutális támadás ügyében tartanak előkészítő ülést kedden az Esztergomi Járásbíróságon, ahol egy férfi testi sértés és más bűncselekmények miatt ül a vádlottak padjára. A vádirat szerint az elkövető 2024. március 19-én, délután támadt rá élettársára egy közös italozás után Tokod egyik dohányboltja előtt, majd őrjöngeni, törni-zúzni kezdett – írja a Kemma.hu.

Félholtra verte élettársát egy őrjöngő férfi az egyik tokodi dohánybolt előtt, a bíróság előtt semmi jóra nem számíthat
Félholtra verte élettársát egy őrjöngő férfi az egyik tokodi dohánybolt előtt, a bíróság előtt semmi jóra nem számíthat
Fotó: Illusztráció/123RF

Bezúzta a dohánybolt üvegét az őrjöngő férfi

Az egyelőre nem világos, hogy minek a kapcsán indult a szóváltás a felek között, de a következő percekben megdöbbentő jelenet bontakozott ki a dohánybolt előtt. A vádlott előbb lökdösni kezdte az élettársát, majd arcon ütötte ököllel, és a földre kerülő áldozatot ott teljes erőből megrúgdosta. Ekkor avatkozott közbe a dohánybolti eladó, de az őrjöngő férfi elrántotta tőle a sértettet.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

A vádlott ekkor tovább rángatta az asszonyt, a rendőrök pedig már úton voltak. Az őrjöngő férfi ekkor betörte a dohánybolt ablakát, emiatt 94 ezer forintnyi jár keletkezett, ami azóta sem térült meg. 

Az ütlegelés áldozatának több duzzanat alakult ki az arcán, a bordája eltört, emiatt 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. Az ügyben kedden előkészítő ülést tart a bíróság.

A dohánybolt előtti jelenethez hasonlóakat szinte minden nap látnak egy Budapest belvárosában levő háztömb lakói, akik tehetetlenek az ügyben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!