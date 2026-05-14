Videóhívással mentette meg egy újszülött életét az Országos Mentőszolgálat

Május 14-én hajnalban erős fájásokra ébredt egy kismama Pest vármegyében. Hamarosan elszivárgott a magzatvíz, viszont a köldökzsinór „előreesett”, ami egy közvetlen életveszélyes helyzet a babák számára – adta hírül Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.
Életet mentett a videóhívás, bravúr az Országos Mentőszolgálatnál
A mentésirányító ezt követően videókapcsolatot létesített és a mobiltelefon kameráján keresztül megállapította, hogy a köldökzsinór hosszan előreesett. Ez viszont a baba számára életveszélyes állapot.
A mentésirányító hölgy azonnal riasztotta az egységeket a helyszínre, miközben telefonon keresztül elmondta, mit kell tenniük a reménybeli szülőknek. A beavatkozások célja a köldökzsinór vérkeringésének felszabadítása, és így az anyaméhen belül életveszélyben lévő magzat megmentése volt.
Ehhez megfelelő testhelyzetet kellett felvenni, ami védte a köldökzsinórt az összenyomástól. Ezt követően a helyszínre érkező egységek gyógyszeres beavatkozást végeztek, az anyukát a szülőszobára szállították, ahol felkészülten várták az orvosok. Perceken belül császármetszéssel jött világra a család első gyermeke.
