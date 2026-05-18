Vérlázító ítélet született az osztrák sofőr ügyében, aki részegen halálba küldött két magyar családapát

A tragédia 2025. október 25-én történt Ausztriában, az A9-es autópályán. A 30 éves, ötgyermekes családapa, V. József és barátja, a 27 éves focista, V. Dominik a jobb élet reményében ingáztak Baranya vármegyei otthonuk és Ausztria között, ahol kemény munkával keresték a kenyerüket. József felesége ráadásul éppen a legkisebb gyermekükkel volt várandós. A végzetes napon békésen haladtak Alfa Romeo típusú autójukkal, amikor a semmiből egy 38 éves osztrák sofőr elképesztő, közel 200 kilométeres sebességgel, fékezés nélkül rohant beléjük.

A részeg osztrák sofőr közel 200 kilométeres sebességgel, fékezés nélkül rohant a két magyar autójába Fotó: FF Lang

Az ütközés ereje akkora volt, hogy a magyarok autója 250 métert repült a levegőben, miközben az üzemanyagtartály felrepedt, és a jármű egy szempillantás alatt vált tűzgolyóvá. A mögöttük érkező autósok poroltókkal rohantak a kocsihoz, de az autó másodpercek alatt vázig égett. Dominiknek és Józsefnek esélye sem volt a menekülésre, szörnyű kínok között, elevenen égtek el a roncsban.

Vezetés közben is vedelt az osztrák sofőr

Míg a két magyar férfi szörnyethalt, az osztrák sofőr a saját lábán tántorgott ki a kocsijából. A kórházban elvégzett vizsgálatok bizonyították, a férfi csontrészeg volt. A Borsonline.hu arról ír, hogy a grazi bíróságon bemutatott bizonyítékok szerint a baleset okozójának kocsijában 21 üres sörösdobozt és italosüvegeket találtak, amelyek mellett még némi kannabisz is hevert. Az ügyészség rámutatott a legfelháborítóbb részletre is: a vádlott nemcsak vezetés előtt ivott, hanem még száguldás közben, a baleset előtti percekben is vedelte az alkoholt.

Krokodilkönnyek a bíróságon

A grazi tárgyaláson a vádlott és ügyvédje a teljes megbánás taktikáját választotta. Miután bemutatták a kiégett magyar autó fotóit, az osztrák férfi zokogásban tört ki, és közölte:

Azóta egy csepp alkoholt sem ittam, egyetlen cigit sem szívtam el. Borzasztóan sajnálom, ezek után soha többé nem iszom alkoholt!”

Azzal is védekezett, hogy önkéntes elvonókúrára és terápiára jár.

Képzelje el, hogy a gyermeke külföldre megy, és nem jön haza. Megérti, hogy ezt büntetni kell”

– fogalmazott keményen a bíró a tárgyaláson, a meghozott ítélet mégis megdöbbentően enyhe lett.

A bíróság mindössze 1 év börtönbüntetésre ítélte a gázolót, amiből ráadásul csupán 4 hónapot kell ténylegesen rácsok mögött töltenie.

Emellett 160 ezer euró (58 millió forint) kártérítés megfizetésére kötelezték az áldozatok családjai részére.