Végtelenített pénzkereset Kecskeméten: addig járt a palack az automatához, amíg börtön lett a vége

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség egy kecskeméti nagyáruház munkatársa ellen emelt vádat, aki sajátos módon próbálta kiegészíteni a fizetését. A férfi felfedezte, hogy a palackvisszaváltási rendszerben komoly „másodlagos jövedelemforrás” rejlik, ha az embernek szabad bejárása van a raktárba – adta hírül a Baon.hu.

Újra és újra visszaváltotta a raktárból kicsempészet palackokat a csaló Fotó: illusztráció/Shutterstock.com

A vádirat szerint a férfi 2024 ősze és 2025 tavasza között dolgozott az áruház alkalmazottjaként. Ebben az időszakban a munkakörével visszaélve egy meglehetősen pofátlan módszert fejlesztett ki: a vásárlók által már egyszer visszaváltott, és a raktárban tárolt üres palackokat apránként kicsempészte, majd az áruház vásárlóterében kihelyezett REpont automatánál újra visszaváltotta őket.

Szép summához jutott a „palack-báró”

A férfi 365 alkalommal utaltatta a visszaváltási díjat közvetlenül a saját bankszámlájára. Ezzel a módszerrel 1,6 millió forintot gyűjtött össze. További 57 alkalommal nem utalást, hanem vásárlási utalványt kért az automatából, amit áruházi vásárlásai során, az önkiszolgáló kasszáknál használt fel, amivel további 261 356 forinttal károsította meg a munkáltatóját. A fél évig tartó akcióval így összesen közel 1,9 millió forintos kárt okozott az áruháznak.

A rácsok mögött végződhet a palack-újrahasznosítási projekt

Mivel a bűncselekmény elkövetése idején a férfi két korábbi, felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt állt, az ügyészség ezúttal nem ismert kegyelmet. Információs rendszer felhasználásával, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével vádolják. A hatóság végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta, és kezdeményezte, hogy a korábbi két büntetését is letöltse.

A dörzsölt áruházi dolgozó bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.

Intim fotókkal csalták lépre a magányos férfit, komoly összeget bukott a netes románcon

Egy fiatal nő és szervezetten működő bandája szedte rá a naiv áldozatot. Az 50 éves veszprémi férfi több mint egymillió forintot bukott, miután egy ártatlannak induló netes flörtből kíméletlen zsarolási ügy lett.