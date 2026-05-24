Hazánk is felkerült egy terrorszervezet célpontlistájára

Budapesti és vidéki helyszínek is felkerültek egy radikális hálózat online térképére. A Palestine Action célpontlistáján magyarországi logisztikai telephelyek is szerepelnek és ezt közzé is tették – hívta rá fel a figyelmet a Neokohn.hu.

Magyarország a Palestine Action célkeresztjében

A Palestine Action magyarországi telephelyeket is megjelölt

A Palestine Action nevű radikális palesztinpárti szervezet egy úgynevezett „Target Mapet”, vagyis célponttérképet tett közzé az interneten. A listán olyan vállalatok, raktárak és logisztikai központok szerepelnek, amelyeket a szervezet az izraeli hadiiparhoz köt.

A Palestine Action szerint ezek a cégek kapcsolatban állnak az Elbit Systems izraeli védelmi vállalattal.

A térképen magyarországi helyszínek is megjelentek. A felsorolt célpontok között budapesti, debreceni, szegedi és zalaegerszegi DSV telephelyek is szerepelnek. A Palestine Action korábban több országban is célba vett olyan logisztikai cégeket, amelyek szerintük az izraeli fegyveripar működését segítik.

Online kézikönyvvel segítik az akciókat

A célponttérképhez egy online „akciókézikönyv” is kapcsolódik, amely részletes útmutatásokat ad a Palestine Action támogatóinak. A dokumentum kitér autonóm csoportok létrehozására, megfigyelési módszerekre, titoktartásra és zavarkeltő akciók megszervezésére is. Biztonsági szakértők szerint az ilyen jellegű útmutatók már túlmutathatnak a hagyományos politikai aktivizmus keretein.

Korábban katonai repülőgépeket is megrongáltak

A Palestine Action 2020-ban alakult azzal a céllal, hogy fellépjen az izraeli hadiiparral együttműködő cégek ellen. A brit kormány 2025 júliusában terrorszervezetként kezelte a szervezetet, miután aktivistái behatoltak a RAF Brize Norton légibázisra és katonai repülőgépeket rongáltak meg. Korábban az Elbit Systems brit érdekeltségeit is többször megtámadták. Egy esetben aktivisták kalapácsokkal rongáltak meg egy üzemet, majd rendőrökre is rátámadtak. A Palestine Action működését több elemző decentralizált szélsőséges hálózatokéhoz hasonlította, mivel különböző országokban önálló sejtek és aktivisták hajtanak végre akciókat.