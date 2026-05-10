A parajdi sóbánya pusztulása egész családokat űzött el az otthonukból

Bár egy év telt el a 2025-ös katasztrófa óta, a parajdi sóbánya továbbra is víz alatt áll, miközben a felelősségre vonás és a helyreállítás is elmaradt. Az erdélyi kisvárosban családok százainak megélhetése került veszélybe, a helyiek pedig dühösen nézik, hogy a tragédia következményei után mindenki a helyén maradhatott – írta a Ripost.

Jó ideje lezárva áll a parajdi sóbánya bejárata

Összeomlott gazdaság és elmaradt ígéretek: egy éve tart a parajdi sóbánya körüli dráma

Pontosan egy év telt el azóta, hogy a megáradt Korond-patak áttörte a védvonalat és elárasztotta Erdély egyik legértékesebb kincsét.

Bár a katasztrófa után Nicușor Dan államelnök és több miniszter is gyors segítséget, a meder kibetonozását és a felelősök leváltását ígérte, a parajdi sóbánya ma is víz alatt áll.

A beígért beruházások többsége papíron maradt, a korábban virágzó turisztikai paradicsomban pedig ma szinte teljes a csend: a látogatók eltűntek, a panziók és éttermek pedig sorra húzzák le a rolót.

Politikai cinizmus és a „hódhibáztatás”

Ahogy azt korábban megírtuk, a helyreállítás helyett az elmúlt esztendőt az állami intézmények közötti egymásra mutogatás jellemezte. Miközben a Salrom vezérigazgatója, Constantin Dan Dobrea kijelentette, hogy nem vállal morális felelősséget a történtekért, egyes tisztségviselők odáig mentek, hogy a katasztrófáért a hódokat tették felelőssé. Bár Radu Miruță gazdasági miniszter korábban a teljes vezetés leváltását szorgalmazta, a döntéshozók többsége a „betonbiztos” szerződéseiknek köszönhetően a helyén maradt, valódi felelősségre vonás pedig nem történt.

A román Országos Sóipari Társaság szerint ők a parajdi sóbánya-katasztrófa felelősei

Kritikus állapotok a föld alatt és felett

A helyzetet súlyosbítja, hogy a szakértők szerint a bánya mélyén felgyülemlett víz sótartalma tizennyolcszorosa a Fekete-tengerének. A szivattyúzásról jelenleg letettek, mivel félő, hogy a sólé eltávolítása után a bánya szerkezete összeomlana.

A környezeti kár nem állt meg a bánya falainál: Maros megyében mintegy 50 ezer ember ivóvízellátása került veszélybe a beszivárgó sós víz miatt.

Elvándorlás és a megélhetés elvesztése

A tragédia közvetlen következményeként több mint 200 alkalmazott maradt bevétel nélkül, a turizmusra épülő 150 helyi vállalkozás pedig kritikus helyzetbe került. Parajd főutcája, amely korábban turisták százezreitől volt zajos évente, ma üresen áll.

A reménytelenség miatt egyre több család dönt úgy, hogy feladja ősei otthonát és más városban vagy külföldön próbál új életet kezdeni.

A 2025 májusában elrendelt vészhelyzet évfordulóján a helyiek nem ünnepelnek, hanem a teljes bizonytalansággal néznek szembe.