Április közepén súlyos élelmiszerbiztonsági botrány miatt került reflektorfénybe a HiPP. A gyanú szerint ismeretlenek patkányméreggel szennyeztek meg több bébiételes üveget, hogy így próbáljanak pénzt kizsarolni a gyártótól, ami után nyomozás indult – idézte fel a Mindmegette.hu. Az ügy pár nappal ezelőtt fordulatot vett, amikor Salzburgban elfogtak egy 38 éves férfit. A gyanúsított kihallgatása folyamatban van. Azt egyelőre nem tudni, mi volt a szerepe az ügyben, csak annyit árult el a hatóság, hogy szándékos közveszélyeztetés gyanúja miatt indult ellene eljárás.

Öt üveg patkányméreggel szennyezett bébiételt találtak eddig

Patkányméreg és zsarolás

Az osztrák sajtó beszámolói szerint a vállalat március 27-én kapott egy e-mailt, amelyben 2 millió eurót követeltek a vezetőktől. A zsarolók azzal fenyegetőztek, hogy ha nem kapják meg a pénzt,

mérgezett bébiételt tesznek az üzletek polcaira.

Mivel nem utaltak nekik, beváltották a fenyegetést: április 18-án egy ausztriai, eisenstadti szupermarketben olyan bébiételt vásárolt valaki, amely patkányméreggel volt szennyezve. A HiPP vezetősége úgy döntött, visszahívják a terméket, a HiPP Zöldségek – korai sárgarépa burgonyával nevű, 5 hónapos kortól adható bébiételt. A termék 190 grammos kiszerelésben került forgalomba, EAN-kódja 4062300021112.

A botrány kirobbanása óta öt patkányméreggel szennyezett bébiételes üveget találtak, de attól tartanak, hogy van egy hatodik is, amely még mindig ott lehet valakinek a konyhájában vagy kamrájában.

Milyen jelekre kell figyelni?

Az ügy Ausztriában robbant ki, később azonban Csehországban és Szlovákiában is lefoglaltak olyan termékeket, amelyekben mérgező anyag nyomait találták.

Magyarországon szerencsére nem bukkantak patkányméreggel szennyezett bébiételre az üzletekben, de fő az óvatosság!

A gyártó és a rendőrség korábbi tájékoztatása szerint több jel is gyanúra adhat okot a vásárlóknál. Gyanús lehet az az üveg:

amelynek az alján fehér matrica van piros körrel,

a teteje sérült vagy korábban már felnyitották,

hiányzik a jellegzetes pattanó hang első bontáskor,

a tartalma szokatlan vagy romlott szagú.

Mikor jelentkezhetnek a patkányméreg tünetei? A patkányméreg különösen veszélyes, mert ronthatja a véralvadást, súlyosabb esetben pedig belső vagy külső vérzést is okozhat. A tünetek nem mindig azonnal jelentkeznek: a panaszok általában 2–5 nappal a fogyasztás után alakulhatnak ki, ezért nagyon fontos az óvatosság és a fokozott figyelem.

