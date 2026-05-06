Telefonjavítás közben derült fény a szekszárdi anya gyomorforgató tettére

A Szekszárdi Törvényszék előtt zajló megrázó ügy adatai szerint egy 45 éves nő és 48 éves élettársa ellen emeltek vádat, miután kiderült, hogy 2021 nyarán súlyosan visszaéltek a nő akkor 11 éves kisfiának kiszolgáltatott helyzetével. A vádirat szerint júniusban és augusztusban legalább három alkalommal kényszerítették a gyereket arra, hogy pedofil anyjával szexuális cselekményt végezzen. Az esetekről a férfi minden alkalommal videófelvételt készített a mobiltelefonjával, majd a fájlokat továbbküldte a nőnek is, így a bizonyítékok mindkettőjük készülékén elérhetővé váltak. Bár a gyanúsítottak védekezése szerint a vádak alaptalanok, az ügybe bevont szakértő szerint a kisfiú vallomása annyira részletes és következetes volt, hogy a történet valóságtartalma bizonyosra vehető – írta a Teol.hu.

A pedofil szülők által felvett felvételek egy adatvisszaállítás során kerültek a hatóságok birtokába

Lebukott a pedofil páros

A páros lebukásához egy hétköznapi esemény vezetett: a férfi átadta a telefonját egy ismerősének javításra és adatvisszaállításra. A folyamat során a tanú véletlenül rátalált a gyermekpornográf tartalmú videókra, amelyeket azonnal lementett, és átadott a gyámügyi hatóságnak. A hatóság feljelentése után indult meg az eljárás, ám a vádlottak tavaly áprilisban nem jelentek meg a bíróság előtt, és lakóhelyükről is ismeretlen helyre távoztak. Emiatt dr. Kovács Ildikó, a Szekszárdi Törvényszék szóvivője tájékoztatása szerint nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellenük.

A hajtóvadászat során a nőt Németországban, a férfit pedig Spanyolországban fogták el tavaly augusztusban. Rejtélyes módon azonban a külföldi hatóságok akkor szabadon engedték őket, miután arra hivatkoztak, hogy Magyarországon nem kapnának megfelelő védelmet.

Azóta a férfi önként hazatért, és jelenleg is részt vesz a tárgyalássorozaton, az anya azonban továbbra is elérhetetlen az igazságszolgáltatás számára. A nő hivatalosan jelenleg is szökésben van, és neve továbbra is szerepel a rendőrségi körözési listán.