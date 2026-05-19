Leszámolás Pesterzsébeten: szuronnyal és baseballütőkkel vadásztak egy férfira

Minden 2024 júniusában kezdődött, amikor egy 38 és egy 29 éves férfi összekapott egy nő miatt az egyik üzenetküldő alkalmazáson. A virtuális sárdobálás után az idősebb férfi megelégelte a dolgot, és lovagiasnak hitt módon akart pontot tenni az ügy végére: verekedni hívta haragosát egy pesterzsébeti gyorsétterem parkolójába – olvasható a Fővárosi Főügyészség közleményében. Arra azonban nem számított, hogy hívás közben ki volt hangosítva, így a fiatalabb férfi kollégái és barátai is végighallgatták a fenyegetőzést, majd ők is bekapcsolódtak a verbális adok-kapokba.

Ezzel a közel 40 centiméteres szuronnyal kaszabolták össze a férfit Pesterzsébeten Fotó: Police.hu

Felfegyverkezve érkezett Pesterzsébetre a megtorló csapat

A megbeszélt napon, június 17-én este az idősebb férfi és egy barátja (a későbbi sértett) már a parkolóban várták a riválist. Arra viszont álmukban sem gondoltak, hogy a 29 éves férfi nem egyedül, hanem valóságos magánhadsereggel jön: a nyolcfős csapat 3 autóval gördült be a helyszínre.

A két főkolompos azonnal ütésváltásba kezdett, melynek következtében a kihívó hamar a földre került. Ekkor elszabadult a pokol: az idősebb férfi barátja rémülten látta, hogy az autókból egymás után ugranak ki a baseballütőkkel felszerelkezett, bosszúszomjas emberek.

Hátulról, szuronnyal kaszabolták a menekülőt

Az életéért menekülő férfit hárman vették üldözőbe, egyiküknél egy közel 40 centiméteres szurony volt, amit vadul lóbált a levegőben. A támadók hamar utolérték az áldozatot, akit

ketten kíméletlenül ütni-verni kezdtek, míg a szuronyos férfi vadállat módjára, többször hátulról megvágta a férfi lábát, majd egyszer csípőn is szúrta.

A vérfürdőnek csak az vetett véget, hogy a fiatalabb férfi odarohant és ráüvöltött a többiekre, hogy fejezzék be. A fegyveres banda tagjai ekkor elindultak vissza a kocsijaikhoz, de egyikük még utoljára, bónuszként belerúgott egy hatalmasat a földről éppen feltápászkodó, vérző áldozatba. Ezután gázt adtak, és elmenekültek a helyszínről.

Vádat emeltek a lincselők ellen

A megkéselt, brutálisan helybenhagyott férfinek hajszálon múlt az élete: villámgyors, szakszerű helyszíni orvosi ellátás kellett ahhoz, hogy ne haljon bele a sérüléseibe.