Leszámolás Pesterzsébeten: szuronnyal és baseballütőkkel vadásztak egy férfira

Minden 2024 júniusában kezdődött, amikor egy 38 és egy 29 éves férfi összekapott egy nő miatt az egyik üzenetküldő alkalmazáson. A virtuális sárdobálás után az idősebb férfi megelégelte a dolgot, és lovagiasnak hitt módon akart pontot tenni az ügy végére: verekedni hívta haragosát egy pesterzsébeti gyorsétterem parkolójába – olvasható a Fővárosi Főügyészség közleményében. Arra azonban nem számított, hogy hívás közben ki volt hangosítva, így a fiatalabb férfi kollégái és barátai is végighallgatták a fenyegetőzést, majd ők is bekapcsolódtak a verbális adok-kapokba.
Felfegyverkezve érkezett Pesterzsébetre a megtorló csapat
A megbeszélt napon, június 17-én este az idősebb férfi és egy barátja (a későbbi sértett) már a parkolóban várták a riválist. Arra viszont álmukban sem gondoltak, hogy a 29 éves férfi nem egyedül, hanem valóságos magánhadsereggel jön: a nyolcfős csapat 3 autóval gördült be a helyszínre.
A két főkolompos azonnal ütésváltásba kezdett, melynek következtében a kihívó hamar a földre került. Ekkor elszabadult a pokol: az idősebb férfi barátja rémülten látta, hogy az autókból egymás után ugranak ki a baseballütőkkel felszerelkezett, bosszúszomjas emberek.
Hátulról, szuronnyal kaszabolták a menekülőt
Az életéért menekülő férfit hárman vették üldözőbe, egyiküknél egy közel 40 centiméteres szurony volt, amit vadul lóbált a levegőben. A támadók hamar utolérték az áldozatot, akit
ketten kíméletlenül ütni-verni kezdtek, míg a szuronyos férfi vadállat módjára, többször hátulról megvágta a férfi lábát, majd egyszer csípőn is szúrta.
A vérfürdőnek csak az vetett véget, hogy a fiatalabb férfi odarohant és ráüvöltött a többiekre, hogy fejezzék be. A fegyveres banda tagjai ekkor elindultak vissza a kocsijaikhoz, de egyikük még utoljára, bónuszként belerúgott egy hatalmasat a földről éppen feltápászkodó, vérző áldozatba. Ezután gázt adtak, és elmenekültek a helyszínről.
Vádat emeltek a lincselők ellen
A megkéselt, brutálisan helybenhagyott férfinek hajszálon múlt az élete: villámgyors, szakszerű helyszíni orvosi ellátás kellett ahhoz, hogy ne haljon bele a sérüléseibe.
A Fővárosi Főügyészség most vádat emelt az ügyben. A verekedést szervező két férfit, valamint az egyik támadót minősített garázdasággal vádolják, velük szemben pénzbüntetést indítványoztak. A korábban letartóztatásban lévő, jelenleg bűnügyi felügyelet alatt álló
szuronyos támadót azonban életveszélyt okozó testi sértéssel vádolják, és az ügyészség börtönbüntetést kért rá.
A rendőrség a sértettet üldöző harmadik férfival szemben, – aki jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik – a büntetőeljárást felfüggesztette.
Káoszba fulladt a mulatság Baranyában
Az előre meghirdetett IDEÁL buli helyszínén elszabadultak az indulatok, amikor egy másik településről érkező társaság szervezetten, lapátokkal és baseballütőkkel felszerelkezve támadt rá a helyiekre Királyegyházán.