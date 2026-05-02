„Csak az útjába kerültem egy őrültnek” – brutálisan megverték Pető Pétert, a 24.hu főszerkesztőjét

Brutális és teljesen értelmetlen támadás érte Pető Pétert, a 24.hu főszerkesztőjét egy hétfő esti órában, miközben a 75-ös trolibusz Dózsa György úti megállójában várakozott. Az újságíró egy megrázó „traumaelbeszélésben” számolt be a történtekről, amelyben leírta: minden előzmény, szóváltás vagy konfliktus nélkül vált az erőszak áldozatává.

Pető éppen a telefonját nézte, a másik kezében egy könyvet tartott, amikor hirtelen kiáltozásra lett figyelmes. Ahogy felpillantott, már csak egy felé sújtó öklöt és elvakult indulatot látott. Ez az egyetlen, hatalmas erejű ütés olyan súlyos sérülést okozott, hogy a főszerkesztő azonnal a földre zuhant, miközben arccsontja több helyen eltört, és a szeme alatt keletkező duzzanat azonnal korlátozta a látását.

A támadó itt nem állt meg: a földön fekvő, magatehetetlen férfit tiszta erővel rugdosni kezdte, miközben az áldozat rendőrért és mentőért kiáltott.

A bántalmazás végül ugyanolyan hirtelen és indokolatlanul ért véget, ahogy elkezdődött. A támadó egyszerűen otthagyta az újságírót, és visszasétált a holmijaihoz, amelyeket egy közeli irodaház mellett tartott. Bár a támadás pillanatában a félelem és a döbbenet megbénította a járókelőket, Pető Péter kiemelte, hogy az eset után az első négy ember, aki megállt segíteni neki, nő volt.

A főszerkesztő összesen tizenkét órát töltött a Honvédkórház traumatológiáján, mire kézhez kapta az ambuláns lapját. A diagnózis szerint a koponya és az arccsontok többszörösen törtek, a bal szemüreg fala betört és a járomíve is sérült, ám a szerencse a szerencsétlenségben, hogy végül nem volt szükség műtéti beavatkozásra.

A rendőrség még aznap éjjel, a kórházi vallomástétel idején elfogta a feltételezett elkövetőt. Később kiderült, hogy a férfit már korábbi bűncselekményekkel is gyanúsítják, és jelenleg a beszámíthatóságát vizsgálják. Pető Péter írásában úgy fogalmazott: valószínűleg nem célpont volt, csupán rosszkor volt rossz helyen, és éppen az útjába került egy „őrültnek”.