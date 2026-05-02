Elmegyógyintézetbe zárták a Pető Pétert, a 24.hu főszerkesztőjét megverő férfit

Ahogy arról korábban beszámoltunk, hétfőn brutális támadás érte Pető Pétert, a 24.hu főszerkesztőjét a 75-ös troli Dózsa György úti megállójában. Az újságíró 12 órát töltött a traumatológián, ahol megállapították, hogy többszörös koponya- és arccsonttörést szenvedett.

A támadás miatt súlyosan megsérült Pető Péter arccsontja

Fotó: Pető Péter Facebook-oldala

Elmegyógyintézetbe került Pető Péter támadója

Az Index beszámolója szerint a rendőrök már a kórházban felvették a bántalmazott újságíró vallomását és közölték vele, hogy elfogták a feltételezett elkövetőt. A hatóságok később arról tájékoztatták a főszerkesztőt, hogy a támadót több korábbi bűncselekménnyel is gyanúsítják, valamint vizsgálják a mentális állapotát.

Tehát nem kizárt, hogy éppen csak az útjába kerültem egy őrültnek”

– írta az esettel kapcsolatban Pető Péter.

A Fővárosi Főügyészség szombati közleménye megerősítette, hogy a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A kényszerintézkedést a férfi állapota miatt az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben hajtják végre.