Majdnem agyonverte volt barátnőjét Pilismaróton, a nő mégsem jelentette fel – videón a brutális verés

Sírást és kétségbeesett kiabálást hallottak a helyiek Pilismaróton, ahol egy férfi brutálisan összeverte volt barátnőjét az utcán. A Komárom-Esztergom vármegyei település lakói szerint csak a polgárőrök gyors közbelépése akadályozta meg a nagyobb tragédiát – számolt be a brutális bántalmazásról a Ripost.

Brutálisan verte össze a barátnőjét Pilismaróton

Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

Pilismarót lakóit sokkolta a brutális támadás

A kegyetlen verés május elején történt, a 31 éves nőre a földön fekve találtak rá a helyi polgárőrök, miután a szemtanúk segítséget kértek tőlük.

A megrázó felvételeken hallani, ahogy a nő zokogva kiabál segítségért, miközben többen próbálják megfékezni az őrjöngő férfit. A beszámolók szerint a támadó nekilökte volt barátnőjét egy téglafalnak, és még akkor is rugdosta, amikor már a földön feküdt.

Gyilkossági kísérlethez riasztották a polgárőröket

A pilismaróti művelődési házhoz elsőként a helyi polgárőrök értek ki. Vezetőjük a Tényeknek azt mondta, május 7-én este fél 9 körül kapták a riasztást.

Siessünk, nagyon siessünk, mert ha nem sietünk, akkor egy hölgyet meg fognak ölni, egy férfi rugdossa

– idézte fel.

Mire a tetthelyre értek, a nő sokkos állapotban feküdt a földön, a támadó pedig meglátva a polgárőröket, elsétált a helyszínről.

A nő mégsem tett feljelentést

A brutális verés után a nő sokáig felállni sem tudott, később is csak tántorogva mozgott. A polgárőrök mentőt hívtak hozzá, mert belső sérülései is lehettek, a nő azonban nem kérte a segítséget. Egy polgárőr szerint a nő a mentésirányítóval kihangosítva beszélt telefonon, és végül azt mondta, sem mentőt, sem rendőrt nem kér. Azt is tagadta, hogy volt párja támadt rá.

Nem először támadhatott rá a férfi

A helyiek szerint nem ez volt az első alkalom, hogy a férfi nyilvánosan rátámadt a nőre. A beszámolók alapján most is csak a polgárőrök közbelépése akadályozta meg a még nagyobb tragédiát.

Az áldozat végül feljelentést sem tett a támadója ellen.

Véresre verte szállásadóját a férfi, majd az élettársával eltüntették a nyomokat

Saját otthonában támadt rá a befogadójára egy részeg férfi, aki brutálisan összeverte a szállásadóját, majd az élettársával együtt próbálta eltüntetni a nyomokat. Az életveszélyes bántalmazás után súlyos büntetésre számíthatnak.