Brutális kegyetlenség: piszkavassal verte halálra anyósát egy nő Tatabányán

A vádirat szerint a tatabányai nő két napon át tartotta rettegésben az idős, beteg áldozatot. Előbb fojtogatta és szidalmazta az asszonyt, miközben a testére térdelt. Ekkor a sértett lánya még közbe tudott lépni, másnap azonban a támadó egy fém piszkavassal legalább tizenötször lesújtott a legyengült, védekezni képtelen áldozat fejére. Az asszony a brutális verés után egy órán belül belehalt sérüléseibe – írta meg a Kemma.hu.

Hosszú évekre börtönbe vonul a nő, aki piszkavassal verte halálra anyósát

Ölni akart a piszkavassal, vagy csak felindult volt?

Az ügyészség szerint nem kérdéses az ölési szándék, mivel a vádlott közepes és nagy erejű ütéseket mért áldozata életfontosságú szerveire: fejére és nyakára támadott. Álláspontja szerint a cselekmény különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy ellen elkövetett emberölésnek minősül.

A védelem azzal próbált érvelni, hogy a nő csupán „felindult” volt a családi feszültségek és elmaradt gyógyszerezése miatt, ezért nem emberölés, hanem csupán halált okozó testi sértés miatt kérték az elítélését. Azt állították, a nő nem emlékszik pontosan a történtekre.

A bíróságot azonban nem hatották meg az enyhítő körülményekre való hivatkozások. Bár a nő az utolsó szó jogán azt kérte, engedjék szabadon, a bíró 12 év fegyházbüntetést szabott ki rá, és 10 évre eltiltotta a közügyektől.

A döntés értelmében a tatabányai anyósgyilkos nem helyezhető feltételesen szabadlábra. Az ítélet egyelőre nem jogerős.

